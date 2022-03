Mallorca x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Espanhol 21/22

O Real Madrid enfrenta o Mallorca nesta segunda-feira (14), no Iberostar, às 17h (de Brasília), pela 28ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Mallorca x Real Madrid DATA Segunda-feira, 14 de março de 2022 LOCAL Iberostar - Palma de Maiorca, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, transmitir o jogo desta segunda-feira. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a vitória histórica sobre o PSG e classificado às quartas de final da Champions League, o Real Madrid volta as atenções para o Campeonato Espanhol. Atualmente, é líder isolado com 63 pontos.

Do outro lado, o Mallorca, na 16ª posição, com 26 pontos, e brigando contra o rebaixamento, busca a recuperação após quatro derrotas consecutivas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REAL MADRID

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 4 x 1 Real Sociedad La Liga 5 de março de 2022 Real Madrid 3 x 1 PSG Champions League 9 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Barcelona La Liga 20 de março de 2022 17h (de Brasília) Celta de Vigo x Real Madrid La Liga 3 de abril de 2022 A definir

Mallorca

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Mallorca 0 x 2 Real Sociedad La Liga 2 de março de 2022 Celta de Vigo 4 x 3 Mallorca La Liga 6 de março de 2022

Próximas partidas