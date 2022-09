Mallorca x Barcelona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Barça entra em campo neste sábado (1) de olho na liderança do Espanhol; veja como acompanhar na TV e na internet

O Barcelona visita o Mallorca na tarde deste sábado (1), no Iberostar Estádio, às 16h (de Brasília), pela sétima rodada da La Liga. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

O Mallorca, em décimo lugar com 8 pontos, conta com o apoio de sua torcida para tentar surpreender o forte rival. Apesar de não ter desfalques confirmados, Timo Kadewere, Dominik Greif e Amath Ndiaye têm problemas físicos e são dúvidas.

Já o Barcelona está na segunda posição, com 16 pontos e quer o triunfo para dormir na liderança. Araujo, Bellerín, Depay, Frenkie De Jong e Jules Kounde, estão todos no departamento médico. O técnico Xavo pode mandar a campo uma equipe alternativa visando o compromisso no meio da semana, pela Champions League.

Escalações:

Escalação do provável Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raillo, Copete, Costa; Sanchez, Ruiz de Galarreta, Grenier; Lee, Muriqi.

Escalação do provável Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Christensen, Garcia, Alba; Kessie, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha.

Desfalques

Barcelona

Araujo, Bellerín, Depay, Frenkie De Jong e Jules Kounde, seguem no departamento médico e desfalcam o Barça.

Mallorca

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Iberostar Stadio, Mallorca - ESP.