Malen recebe apoio de ex-atacante de ponta: “Ele não marcou, mas a França ganhou a Copa do Mundo”

O fato de Donyell Malen não ter marcado contra a Argélia e o Uzbequistão não preocupa Roy Makaay, pelo menos por enquanto. “Estamos falando de dois jogos, não de dez”, ressalta o ex-atacante da seleção holandesa em uma análise para a ESPN.

Makaay, com seis gols em 43 partidas pela seleção holandesa, tem um conselho para o Malen, que está passando por dificuldades. “Ele não precisa fazer nada além do que faz normalmente. Estamos falando de duas partidas, e não de dez, nas quais ele não marcou.”

Na opinião de Makaay, é totalmente lógico que Malen sinta mais pressão na seleção holandesa do que o normal. “A pressão é diferente, é claro. A Copa do Mundo está chegando e ele precisa manter Memphis no banco. Por isso, naturalmente, todos os olhos estão voltados para ele.”

Pouco antes da partida da fase de grupos contra o Japão, Makaay se pergunta se o técnico Ronald Koeman ainda fará alterações na linha de ataque. “A questão agora é: mantê-lo na ponta ou colocar ao lado dele um jogador que seja um bom ponto de apoio, como Brian Brobbey. Isso poderia complementar o jogo de Malen.”

O ex-atacante do Bayern de Munique vê um papel importante para um membro da comissão técnica da seleção holandesa, Ruud van Nistelrooij. “Com toda a sua experiência, inclusive como ex-atacante de ponta, ele certamente pode ajudá-lo”, afirma Makaay, sabendo que o assistente de Koeman jogou por muitos anos no mais alto nível.

O otimista Makaay conclui referindo-se ao que aconteceu em uma Copa do Mundo não muito distante. “Em 2018, a França foi campeã mundial com Olivier Giroud no ataque, e ele não marcou nenhum gol durante todo o torneio.”

A expectativa é que Malen seja titular no jogo de domingo contra o Japão. Memphis Depay também é uma opção, embora o atacante do Corinthians não tenha impressionado na partida amistosa perdida por 1 a 2 contra a seleção B do Uzbequistão, na segunda-feira.