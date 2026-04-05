Maldini sobre o desastre na Copa do Mundo: Um fracasso total... Esta já não é mais a Itália

Paolo Maldini, lenda do futebol italiano e do Milan, expressou sua grande tristeza e profunda preocupação com a ausência contínua da “Azzurra” nas finais da Copa do Mundo, pela terceira vez consecutiva (2018, 2022 e 2026), descrevendo o cenário atual como um colapso histórico.

Maldini disse, em declarações divulgadas pelo site “Pianeta Milan”, especializado em notícias do Rossoneri: “Itália, um fracasso total... A ausência em três Copas do Mundo consecutivas é um fracasso total... Não vejo mais a vontade que existia antes”.

E acrescentou: “Quando você veste a camisa da seleção italiana, isso não significa apenas jogar... Significa carregar consigo a história, a responsabilidade e o orgulho”.

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Maldini continuou: “Ficar de fora de uma Copa do Mundo é um aviso, ficar de fora de duas é uma crise, mas três seguidas... isso é um fracasso total”.

Ele também fez uma comparação contundente entre sua geração e a atual, explicando: “Na minha época, o espírito era tudo... Disciplina, sacrifício e respeito pela camisa eram coisas indispensáveis... Mas quando faltam orgulho, responsabilidade e identidade... isso não é mais a Itália”.

A “Azzurri” não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026, marcada para o próximo verão no Canadá, nos Estados Unidos e no México, após ser derrotada nos pênaltis contra