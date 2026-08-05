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Franco Baresi's Funeral Is Held At Basilica di Sant'AmbrogioGetty Images Sport

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Maldini sobre a despedida de Baresi: "Ontem senti emoções fortes, estávamos todos ao lado de Franco"

Milan

Paolo Maldini contou as fortes emoções vividas ontem durante o funeral de seu amigo e ex-companheiro de equipe no Milan, Franco Baresi

Paolo Maldini, entrevistado pelos colegas da Repubblica, relembrou as emoções vividas durante o funeral de Franco Baresi: "Eu estava lá por Franco, estávamos todos lá por ele. Se é verdade que me emocionei? É verdade, mas estamos falando do Baresi, hein. Eu pensava nele, compartilhamos muitas coisas juntos. Jogos, vitórias, momentos. Senti emoções fortes. 

Tinha muito carinho por ele, tenho muitas boas lembranças ligadas a ele. Nós nos conhecíamos havia muitos anos. Muitos ex-companheiros de Franco estavam presentes? Foi como reencontrar velhos amigos. Nunca perdemos o contato, mas estar todos juntos é sempre uma emoção especial. Nesta circunstância, era como se estivéssemos alinhados pelo nosso capitão".

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