Paolo Maldini, entrevistado pelos colegas da Repubblica, relembrou as emoções vividas durante o funeral de Franco Baresi: "Eu estava lá por Franco, estávamos todos lá por ele. Se é verdade que me emocionei? É verdade, mas estamos falando do Baresi, hein. Eu pensava nele, compartilhamos muitas coisas juntos. Jogos, vitórias, momentos. Senti emoções fortes.

Tinha muito carinho por ele, tenho muitas boas lembranças ligadas a ele. Nós nos conhecíamos havia muitos anos. Muitos ex-companheiros de Franco estavam presentes? Foi como reencontrar velhos amigos. Nunca perdemos o contato, mas estar todos juntos é sempre uma emoção especial. Nesta circunstância, era como se estivéssemos alinhados pelo nosso capitão".