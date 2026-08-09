Maldini revela o motivo de sua saída da Federação Italiana: o acordo mudou

Paolo Maldini, ex-diretor técnico da Federação Italiana de Futebol, revelou que a revisão dos acordos sobre suas atribuições o levou a pedir demissão do cargo, afirmando que a confiança já não existia para dar continuidade ao trabalho.

Maldini explicou, durante uma longa entrevista ao jornal Corriere della Sera, o motivo de sua saída do cargo de diretor técnico da Federação Italiana de Futebol, ao afirmar: "Os acordos foram revistos, e a única coisa que eu podia fazer era pedir demissão, ou melhor, abster-me de assinar um contrato de quatro anos que deveria começar em 1º de agosto. Já não havia condições de confiança".

Paolo Maldini falou pela primeira vez sobre sua saída da seleção da Itália, quando o ex-diretor técnico da Federação Italiana de Futebol repassou os detalhes de sua contratação e da posterior demissão poucos dias depois.

Maldini acrescentou: "Malagò me ligou na Páscoa, e me coloquei à disposição para ajudar. Não se tratava apenas de relançar a seleção da Itália, mas tínhamos de reconstruir o futebol italiano. Criamos o cargo de diretor técnico, um cargo que antes não existia entre nós. Além disso, Leonardo possui uma grande capacidade de organização. Mas depois os acordos foram revistos, e a única coisa que se podia fazer era pedir demissão, ou melhor, abster-me de assinar o contrato de quatro anos que deveria começar em 1º de agosto".

Maldini abordou especificamente a questão da escolha do próximo técnico da seleção da Itália, ao afirmar: "No início eu perguntei a ele (Malagò): quem escolhe o técnico? E ele me respondeu: vocês o escolhem e eu aprovo. Esse era o acordo".

E acrescentou: "Na liga, expliquei nosso projeto, que se baseava em dois caminhos diferentes. Reconstruir o futebol italiano leva tempo, e também exige uma nova mentalidade".

As divergências surgiram com a proposta de contratar Andrea Pirlo, quando Maldini disse: "Malagò ligou para mim e para Leonardo para nos dizer: na minha opinião não dá para contratar Pirlo. E, a partir de hoje, serei eu quem decide o treinador, e vocês aprovam".

Maldini reforçou sua recusa a essa mudança nas atribuições, ao afirmar: "Se eu tenho uma missão e uma responsabilidade, isso é inaceitável. Já não havia condições de confiança para realizar um trabalho enorme. Estávamos presentes em Coverciano (sede da federação), mas o sistema estava paralisado".

Maldini prosseguiu, passando à situação atual dentro da Federação Italiana de Futebol, ao afirmar: "A presença de uma figura como Ranieri representa um acréscimo, mas temo que se dê grande importância à seleção da Itália, enquanto a reconstrução do futebol italiano receba uma importância muito menor".

E concluiu: "Tenho algo que continuará a me doer por dentro. Eu havia assumido uma tarefa árdua, mas que se transformou em um sonho, que era fazer algo pelas próximas gerações. É realmente uma pena".