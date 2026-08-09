Maldini: Guardiola estava disposto a treinar a Itália por um salário menor que o de Gattuso

Paolo Maldini revelou novos detalhes sobre sua saída da Federação Italiana de Futebol e sobre o projeto ambicioso que tentou lançar durante seu curto período no cargo de diretor esportivo, afirmando que Pep Guardiola esteve muito perto de assumir o comando da Azzurra.

Maldini explicou, em entrevista ao jornal italiano "Corriere della Sera", que um de seus principais objetivos era encontrar um treinador capaz de conduzir um processo de profunda transformação no futebol italiano, e a escolha foi Pep Guardiola.

Maldini afirmou que o contato com o treinador do Manchester City foi muito além de uma simples aproximação inicial, esclarecendo: "Com Guardiola, estudamos as listas de jogadores, começando pela seleção sub-17 e acima", revelando que o treinador "chegou até a escrever as escalações".

As negociações entre as duas partes chegaram também à discussão dos aspectos financeiros, com Maldini afirmando que Guardiola demonstrou grande disposição para assumir a missão, dizendo: "Guardiola nos disse: me deem um euro a menos do que recebia o último treinador e eu estou pronto".

Maldini enfatizou que Guardiola "não recusou por causa do dinheiro", esclarecendo que sua decisão esteve ligada ao cansaço acumulado após anos de trabalho na Inglaterra, além de ter se submetido a uma cirurgia nas costas, dizendo: "Estava esgotado após dez anos árduos na Premier League".

O projeto de Maldini ia além da simples escolha de um novo treinador para a seleção, já que seu objetivo era impulsionar o futebol italiano rumo a um verdadeiro processo de reconstrução, mas as divergências com o presidente da Federação, Malagò, tornaram a execução do projeto impossível no fim.

Maldini tomou a decisão de deixar seu cargo depois de considerar que já não era capaz de exercer suas funções com a autonomia que havia sido acordada, e disse: "Apresentamos nossa demissão porque já não existiam as condições de confiança necessárias".

Maldini, ex-jogador da seleção italiana, defendeu sua posição durante o conflito, afirmando: "Se defender meu trabalho e assumir minhas responsabilidades significa que sou intransigente, então sou intransigente".

A polêmica Pirlo

Após Guardiola sair das contas, Maldini definiu a identidade do treinador que considerava o mais adequado para assumir o comando da seleção italiana: Andrea Pirlo.

Maldini considerou que o ex-meio-campista possuía as condições necessárias para se tornar o novo técnico da Itália, e era o treinador ideal do seu ponto de vista, apesar das dúvidas que cercavam sua experiência no banco de reservas.

Maldini respondeu ao argumento relacionado à pouca experiência de Pirlo como treinador, citando os dois últimos técnicos campeões da Copa do Mundo, dizendo: "Que histórico como treinadores tinham os dois últimos técnicos campeões da Copa do Mundo, Scaloni e De la Fuente?".

Do ponto de vista técnico, Maldini considerou que Pirlo estava amplamente preparado para enfrentar o desafio, descrevendo-o como "extremamente preparado".

A polêmica relacionada à ligação de Pirlo com uma empresa de apostas também não foi convincente para Maldini, já que o ex-zagueiro considerou que aquele episódio foi usado para impedir sua indicação, dizendo: "Foi um pretexto".

Maldini esclareceu, segundo seu relato, que "não havia qualquer impedimento legal", e que Pirlo estava disposto a encerrar seu vínculo com a empresa para eliminar quaisquer dúvidas, acrescentando: "Estava disposto a romper sua relação com a empresa russa".

Malagò, no fim, descartou a opção de Pirlo, decisão que também afastou outros nomes que estavam sobre a mesa, como De Rossi e Grosso.

Maldini, por sua vez, afirmou que Thiago Motta nunca esteve em seus planos desde o início, dizendo: "Nunca esteve entre nossas opções".