Maldini alfineta Higuain após saída do Milan: "Não foi um bom casamento"

Principal contratação do Milan no início da temporada europeia, Gonzalo Higuain deixou o clube pela porta dos fundos, seis meses depois, para tentar ser feliz no Chelsea depois de brilhar pouco no time rossoneri. Ídolo histórico e hoje gerente do clube italiano, Paolo Maldini falou sobre o argentino e deixou no ar certa insatisfação.

"Higuain não foi um grande casamento. Milanello sempre é um lugar importante, um ambiente saudável em que você pode crescer, um clube sério. Eu não consigo ver como você não cresceria aqui como jogador", disse Maldini à Sky.

Higuain estava no Milan emprestado pela Juventus e forçou um novo repasse, desta vez ao Chelsea, quando chegou ao limite de sua insatisfação. Para o lugar do argentino, o clube foi buscar Krzysztof Piatek, do Genoa. O polonês, que já era um dos principais artilheiros da Serie A, marcou seis gols em cinco partidas e rapidamente fez todo mundo esquecer do argentino.

"Piatek tem fome, quer fazer gols e atacar o espaço. Ele me lembra Shevchenko em algumas coisas, mas ele ainda precisa evoluir para chegar lá", disse Maldini, que também falou sobre o papel de Paquetá na equipe.

"Ele é um garoto inteligente. Nós pedimos a ele para acelerar as coisas, tem o problema da língua, mas ele tem um impacto enorme no time, resolveu com sua qualidade. Ele está sempre olhando adiante, tem o talento dentro desse", disse o ex-zagueiro.