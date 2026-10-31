A maldição das lesões continuou a perseguir Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal, antes do aguardado confronto contra o Al-Fateh pela Saudi Pro League.

O Al-Hilal recebe o Al-Fateh neste sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada da Saudi Pro League.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que Salem Al-Dawsari ficará de fora da partida por causa da lesão que voltou a atingi-lo nas últimas horas.

O jornal explicou que o "Tornado" esteve na clínica médica do Al-Hilal após o fim dos treinos, na sexta-feira, o que obrigou seu treinador italiano Simone Inzaghi a deixá-lo fora da lista de relacionados para o jogo.

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Esta será a segunda vez em que Al-Dawsari é cortado da lista do Al-Hilal horas antes de uma partida, depois de o mesmo ter acontecido no clássico contra o Al-Ittihad, pela Saudi Pro League, no dia 10 de outubro deste ano.

Salem disputou apenas 3 jogos pelo Al-Hilal desde o início da atual temporada, sendo apenas um deles como titular, contra o Al-Shamal do Catar, na última terça-feira, além de duas partidas entrando como reserva nos minutos finais da Saudi Pro League.

O capitão do Al-Hilal será o segundo ausente do time no setor ofensivo, após o ponta brasileiro Gabriel Martinelli, que sofreu uma lesão durante a vitória sobre o Al-Qadsiah por 3 a 2, na última sexta-feira, pela Saudi Pro League.

Por outro lado, o ponta holandês Crysencio Summerville voltará a ser titular para compensar as ausências de Martinelli e Al-Dawsari, sobretudo depois de ter ficado de fora da última partida contra o Al-Shamal por causa de suspensão na competição asiática.

O Al-Hilal ocupa a terceira posição na tabela do Campeonato Saudita com 27 pontos, a um ponto de distância do Al-Qadsiah, que disputou duas partidas a mais, e do Al-Nassr, que jogou uma partida a mais.

Por outro lado, o Al-Fateh entra em campo ocupando a décima sétima posição na tabela de classificação, com apenas 6 pontos, conquistados em uma única vitória e 3 empates, enquanto sofreu derrotas em 7 ocasiões.