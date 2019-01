Malcom segue insistindo em seguir no Barcelona, apesar do interesse do futebol chinês

Fora do duelo contra o Levante pelas oitavas de final da Copa do Rei, nesta quinta-feira (17), Malcom não foi relacionado pelo treinador Ernesto Valverde pela segunda vez desde sua chegada a equipe.

Mas apesar da nova ausência, Malcom estaria disposto a seguir no clube Catalão, segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo. De acordo com o veículo, fontes próximas ao atleta teriam confirmado que o ex-Corinthians não pensa em deixar o time, além de negarem que Valverde teriam indicado para Malcom procurar outro time, já que não teria mais oportunidades no Barça.

Por sua vez, a janela de transferência fecha em duas semanas e, ao que tudo indica, clubes europeus e chineses estão interessados no brasileiro. Como destacado pelo site Sport, o Guangzhou Evergrande, time da Liga Chinesa, teria oferecido ao Barcelona 50 milhões de euros pelo jogador (cerca de R$ 213 milhões), oito milhões a mais comparado com o valor pago pelo Barça para contar com Malcom no elenco, na última temporada.



Treinado por Fabio Cannavaro, ex-jogador da seleção italiana, o time asiático está à procura de um atacante com os mesmos aspectos de Malcom. Sem sucesso com a negociação envolvendo Dudu, jogador do Palmeiras, o Evergrande reduziu a lista de possíveis candidatos a dois: Malcom e David Neres do Ajax.

Diretores do Barça e do time chinês se reuniram, recentemente, para liquidar a transferência de Paulinho. Ainda segundo o Sport, os líderes asiáticos teriam aproveitado a ocasião para apresentarem a oferta ao atacante paulista. O Barcelona recusou a proposta, porém estaria se preparando para uma nova investida dos chineses.