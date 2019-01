Malcom não tem mais funções para o Barcelona, e aguarda uma ligação da China

Ernesto Valverde já havia deixado claro que não conta mais com os serviços do brasileiro, e que prefere optar por Denis Suárez

Malcom já está começando a preparar a sua saída do Barcelona.

No final de 2018, o Everton foi um dos clubes que apresentaram propostas pelo jogador brasileiro, mas as mais atrativas vieram de times da China.

O Guangzhou é um dos grandes interessados, e o ex-Corinthians aguarda uma ligação do clube para fazer sua oferta, segundo relata o jornal Marca.

O técnico Ernesto Valverde não conta com os trabalhos de Malcom há um tempo, e havia deixado claro nas últimas duas partidas que não iria convocar o brasileiro, optando por colocar Denis Suárez em seu lugar, que está prestes a deixar o Barcelona.

Esta com certeza não será uma saída fácil para o clube catalão, pois Malcom é avaliado em 41 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões).

Porém, o Barça necessita de caixa para arcar com as próximas contratações. Murillo é um dos exemplos que o clube quer trazer para seu elenco, mas para pagar sua compra devem se resignar de alguns jogadores. Com 12 dias restantes de mercado europeu, pode ser que o valor do brasileiro caia para 30 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões).