Malcom marca dois e Zenit goleia CSKA na volta do Campeonato Russo

Atacante brasileiro ajudou o time azul a manter uma longa distância para o segundo colocado na competição nacional russa

O atacante brasileiro Malcom foi importante na goleada do sobre o CSKA pelo campeonato russo. O ex- balançou as redes duas vezes e garantiu que a equipe treinada por Sergey Semak permanecesse isolado na liderança do certame, com 12 pontos a frente do segundo colocado, o .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Assine o DAZN e faça o teste do serviço de streaming de esportes por um mês grátis!

O duelo, um dos maiores da atualidade na , aconteceu na casa da CSKA, que contou com a presença de alguns poucos torcedores, que ficaram atrás do gol. Malcom marcou o segundo e o terceiro gols de seu time. Veja os gols abaixo:

Mais times

Aqui o segundo de Malcom no CSKA 0 x 3 Zenit. Estamos no segundo tempo. pic.twitter.com/6ksshnC1Kt — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) June 20, 2020

Após o final da partida, o atacante brasileiro destacou a importância do triunfo para a equipe, depois da paralisação de mais de três meses.

Mais artigos abaixo

“É muito bom voltar com vitória, ainda depois do tempo que estivemos parados. Fico feliz em ajudar a equipe marcando os gols e agora vamos continuar focados e com os cuidados que todos exigem”, falou o brasileiro.

O Zenit está muito próximo de conquistar seu sétimo título nacional (foram cinco como campeão russo e um como campeão soviético). A equipe de São Petersburgo é a atual campeã do torneio e deve confirmar o bicampeonato consecutivo nas próximas rodadas, se tudo continuar da forma como está.

Assim que chegou ao Zenit, depois de sair do , Malcom foi alvo de racismo por partes dos torcedores da equipe russa, em agosto de 2019. O clube rebateu as acusações de racismo e o próprio jogador diz não ter percebido manifestações racistas.