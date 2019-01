Malcom entra na lista de reforços de quatro clubes, que tentam mudar seus planos de permanência no Barcelona

Everton, Inter de Milão e Lazio miram no atacante brasileiro, enquanto China é um destino descartado

O Barcelona atravessou a negociação da Roma pela contratação de Malcom, e assegurou a sua chegada por 41 milhões de euros na última janela de transferências. No entanto, passados quase seis meses, o jogador pouco recebeu oportunidades do técnico Ernesto Valverde e, por conta disso, diversos clubes já miram no futebol do brasileiro.

Enquanto Lazio, Everton e Inter de Milão sondam o clube espanhol em busca de maiores informações e sonham com a assinatura, Malcom planeja seguir no Camp Nou pelo menos até junho e já descartou ofertas da China, mais especificamente do Guangzhou Evergrande.

O meia-atacante, apesar de almejar mais minutos em campo, se sente envolvido no vestiário e está disposto a trabalhar mais para convencer o treinador.

Foto: Getty Images

Nestes primeiros meses da temporada, Malcom jogou apenas 297 minutos e marcou dois gols.