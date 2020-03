Malcom diz que aprendeu com Messi só de vê-lo jogar: "é o melhor do mundo"

Atacante do Zenit afirma que "aproveitou" a sua passagem pelo Barcelona

Atualmente jogador do , Malcom relembrou sua passagem pelo e falou sobre a possibilidade de atuar ao lado de Lionel Messi.

Com apenas um gol marcado durante o ano que vestiu a camisa do Barça, o atacante disse, em entrevista ao Foot Mercato, que não se arrependeu de ter escolhido jogar no clube espanhol.

"O pouco que joguei, aproveitei, fiz bem o meu trabalho. Marquei gols importantes para o clube e para a minha carreira. Não tenho nada a dizer, vou agradecer ao Barcelona por tudo. Sem o Barça, eu não estaria aqui... O pouco que joguei, desfrutei com os melhores jogadores do mundo, ganheiro título e fiz gol", afirmou.

Malcom comentou também sobre a chance de ter jogado com Lionel Messi e revelou que o camisa 10 o inspira.

"Isso me tocou um pouco no começo, porque o vi marcando gols, drivlando. No dia a dia, foi incrível. A maneira como ele toca a bola, como ele a controla. Você sabe, é o melhor do mundo. Só de vê-lo jogar, aprendi muito sobre futebol. E estou tentando fazer isso agora no Zenit. É uma inspiração não apenas para mim. Inspira o mundo inteiro", finalizou.

