Como assistir a Málaga x Athletic Bilbao com uma VPN

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. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 14 28 de nov. de 2026 - 10:15 Estadio La Rosaleda

O Málaga recebe o Athletic Bilbao no Estádio La Rosaleda, em uma partida de LaLiga que coloca o lanterna diante de uma equipe da metade de cima da tabela.

O time de Juan Funes ocupa a 20ª posição e perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições. O revés mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Osasuna, em 22 de novembro.

O time da casa tem tido dificuldades para transformar seu esforço em pontos. Perdeu por 1 a 2 para o Racing Santander e por 2 a 1 para o Real Betis antes do resultado contra o Osasuna e não venceu nenhuma partida do campeonato nessa sequência.

O Athletic chega na oitava posição sob o comando de Edin Terzic. Perdeu por 1 a 0 para o Espanyol em 20 de novembro, interrompendo uma sequência de três vitórias que incluiu um triunfo por 4 a 0 sobre o Getafe.

O time de Terzic marcou seis gols contra o AE Prat na Copa do Rei e venceu a Real Sociedad por 2 a 1 no campeonato. Seu desempenho fora do País Basco será posto à prova em um estádio onde o Málaga precisa muito de um bom resultado.

Veja abaixo como acompanhar a partida e os detalhes da transmissão.

As opções de TV e streaming para Málaga x Athletic Bilbao estão listadas abaixo. Use o link para assistir ao vivo.

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