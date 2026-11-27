Como assistir a Málaga x Athletic Bilbao com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode haver restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Escolha uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Cadastre-se ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
CazéTV
✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.
✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.
✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.
SportyNet
✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.
✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.
✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.
Prévia da partida
O Málaga recebe o Athletic Bilbao no Estádio La Rosaleda, em uma partida de LaLiga que coloca o lanterna diante de uma equipe da metade de cima da tabela.
O time de Juan Funes ocupa a 20ª posição e perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições. O revés mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Osasuna, em 22 de novembro.
O time da casa tem tido dificuldades para transformar seu esforço em pontos. Perdeu por 1 a 2 para o Racing Santander e por 2 a 1 para o Real Betis antes do resultado contra o Osasuna e não venceu nenhuma partida do campeonato nessa sequência.
O Athletic chega na oitava posição sob o comando de Edin Terzic. Perdeu por 1 a 0 para o Espanyol em 20 de novembro, interrompendo uma sequência de três vitórias que incluiu um triunfo por 4 a 0 sobre o Getafe.
O time de Terzic marcou seis gols contra o AE Prat na Copa do Rei e venceu a Real Sociedad por 2 a 1 no campeonato. Seu desempenho fora do País Basco será posto à prova em um estádio onde o Málaga precisa muito de um bom resultado.
Veja abaixo como acompanhar a partida e os detalhes da transmissão.
As opções de TV e streaming para Málaga x Athletic Bilbao estão listadas abaixo. Use o link para assistir ao vivo.
Notícias e elencos dos times
Prováveis escalações de Malaga x Athletic Bilbao
Time titular
Técnico
- J. Funes
- E. Terzic