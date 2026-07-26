No discurso do dirigente de 51 anos, veio à tona, entre outros temas, a questão da transferência de Nick Woltemade, que entretanto se mudou para o clube da Premier League Newcastle United, no verão passado.

Na altura, o recordista de títulos do futebol alemão também se mostrou muito empenhado em contratar o avançado do Stuttgart. Alegadamente, já existia até um acordo verbal entre o jogador e o clube de Munique.

No entanto, o VfB não quis aceitar a verba de transferência oferecida pelo Bayern, no valor máximo de 60 milhões de euros, e insistiu antes na sua exigência de pelo menos 75 milhões de euros pelo jogador de 24 anos. Por fim, os Magpies mostraram-se dispostos a pagar a quantia pedida e chegaram a acordo com os suábios para a transferência de Woltemade.

Na assembleia geral, Wehrle sublinhou que o objetivo da sua tática negocial não era, de forma alguma, irritar o FCB, mas que as diferenças financeiras tiveram um peso muito maior. A proposta simplesmente não era suficientemente boa; segundo o presidente da direção do VfB, o Bayern ofereceu por Woltemade pouco mais do que "um pretzel com manteiga".

Além disso, Wehrle também não resistiu a lançar uma pequena farpa aos muniquenses no tema do apoio dos adeptos. No recente duelo da DFB-Pokal, em maio, quando os dois clubes se defrontaram na final, disse ter-se ouvido exclusivamente os adeptos do Stuttgart.

"Não ouvi adeptos do FC Bayern", afirmou Wehrle, cuja intervenção ofensiva foi recebida com aplausos estrondosos dos membros do VfB presentes.

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VfB Stuttgart celebra lucros recorde em 2025

Fora das quatro linhas, o VfB anunciou na sua assembleia geral um ano financeiro recorde. No exercício de 2025, a sociedade anónima VfB Stuttgart 1893 AG registou receitas totais de 383,6 milhões de euros, enquanto o lucro após impostos foi de 22,5 milhões de euros. Ao mesmo tempo, os capitais próprios cresceram para 83,4 milhões de euros.

"Crescimento e rentabilidade andam de mãos dadas no VfB Stuttgart", disse Wehrle na apresentação dos números. "Conseguimos aumentar simultaneamente as receitas, os lucros e os capitais próprios. Isso é um sinal de crescimento saudável e sustentável."

Também o clube-mãe apresenta uma evolução positiva e conta agora com 135.000 sócios. O presidente Dietmar Allgeier deu conta de receitas totais de 7,2 milhões de euros e de um lucro de 1,4 milhões de euros. A reserva de capital aumentou para 1,6 milhões de euros.