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O atacante brasileiro Vitor Roque falou sobre o período conturbado no Barcelona e relatou a falta de comunicação da comissão técnica, que dificultou sua adaptação. O jogador de 21 anos chegou ao Camp Nou cercado de expectativas, mas não conseguiu se firmar no time antes de voltar ao Brasil.

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Lesão e isolamento frustraram o sonho de Roque no Barcelona

Roque chegou ao Barcelona vindo do Athletico Paranaense em janeiro de 2024, aos 18 anos, mas sua passagem pelo clube catalão logo perdeu força. Marcou dois gols em 16 jogos antes de ser emprestado ao Real Betis e voltar em definitivo ao Brasil para jogar no Palmeiras, em fevereiro de 2025.

Em entrevista ao AS, o atacante revelou que uma lesão na sindesmose, sofrida antes de deixar o Brasil e não operada, o prejudicou desde o primeiro dia. Ele chegou à Espanha com dores intensas e passou boa parte do início de sua passagem pelo clube fazendo fisioterapia, em vez de disputar jogos em plena forma física.

Roque fala sobre as dores e a falta de diálogo com a comissão técnica

Roque explicou que realizar o sonho de se transferir para o Barcelona se tornou difícil porque chegou ao Camp Nou com uma lesão que não havia sido tratada.

“Fui para o Barcelona quando tinha 18 anos. Era um sonho realizado: jogar em um dos maiores clubes do mundo”, disse. “Foi um pouco difícil. Fui para lá com uma lesão na sindesmose, que eu deveria ter operado no Athletico Paranaense, mas não operei. Cheguei sentindo muita dor, muita mesmo.

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“Naquele período, eu fazia fisioterapia, tentando ficar na melhor condição possível, mas, no fim, não conseguimos. Não consegui render no mais alto nível do futebol e acho que isso fez parte do processo. Sei que Deus tem tudo planejado, sim. Simplesmente não deu certo lá. Depois, fui para o Betis e também não consegui render. Mas hoje me sinto bem no Palmeiras; me sinto em casa. As pessoas me ajudaram muito e, graças a Deus, estou feliz.”

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A impaciência da Europa com jovens talentos sul-americanos

Ele também criticou a falta de paciência e de diálogo da comissão técnica com jovens recém-chegados que precisam se adaptar a um novo idioma.

“As pessoas acham que, quando nós, jovens jogadores, chegamos, temos que começar a jogar a 100% imediatamente, dar tudo de nós e apresentar nosso melhor futebol, mas não é assim que funciona. É preciso ter paciência”, continuou. “Às vezes, não temos o tempo necessário para nos adaptar. Somos muito jovens, e falar um novo idioma é muito difícil.

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“Às vezes, é importante ter o apoio do treinador e, quando fui para o Barcelona, não tive isso. Mal falavam comigo, sabe? Então acho que é preciso levar isso em conta, e muita gente não vê dessa forma: acha que você tem que estar pronto desde o primeiro minuto.”

As dificuldades de Roque refletem um obstáculo mais amplo enfrentado por adolescentes sul-americanos que se transferem cedo para La Liga. Franco Mastantuono e Endrick também lutam por minutos regulares em campo.

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Fora de campo, dois companheiros mais experientes no Barcelona o ajudaram a lidar com o isolamento. “Eu convivia muito com o Raphinha, que me ajudou demais. Ele é um cara incrível e me deu uma grande ajuda durante todo o processo”, acrescentou Roque. “Ronald Araujo, que agora está no Liverpool, foi outra pessoa que também me ajudou muito, e tenho muito carinho por ele.”

Um novo capítulo no Palmeiras antes da final da Copa Libertadores

Embora sua passagem pela Europa tenha ficado abaixo das expectativas, Roque aceitou o que aconteceu e está concentrado em recuperar o ritmo no Brasil. “É claro que ainda sinto um pouco de arrependimento, mas acho que, no futebol, você não deve ficar preso a isso”, admitiu. “É algo com que já me conformei, e agora estou feliz aqui no Palmeiras. Isso é o mais importante. Agora é hora de escrever um novo capítulo.”

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As atenções agora se voltam para a final da Copa Libertadores de sábado à noite, quando Roque e o Palmeiras enfrentarão o Estudiantes. Vice-campeão diante do rival Flamengo na temporada passada, o Palmeiras chega à sua segunda final consecutiva em busca do título.