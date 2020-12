Mais vidas que um gato: Zidane supera crise e vence grupo da morte com Real

Treinador dá mais uma volta por cima com o Real Madrid e garante classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões

Uma coisa é impossível negar: Zidane tem estrela. Após um início difícil de temporada e a ameaça de ser eliminado logo na fase de grupos da Liga dos Campeões, o treinador francês superou todas as probabilidades para colocar o em primeiro lugar do grupo B e garantir uma vaga nas oitavas de final da competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os merengues só conseguiram a liderança do grupo B porque o não conseguiu vencer a , o que não muda o fato de que o Real está nas oitavas da Champions e irá enfrentar algum segundo colocado na próxima fase, o que teoricamente aumenta as chances de classificação para as quartas.

Mais times

Há uma semana atrás, após maus resultados em LaLiga e com a ameaça de um vexame na Liga dos Campeões, Zidane parecia estar com os dias contados no clube onde é ídolo, tamanha a pressão que vinha de todas as partes. Em diferentes veículos foi noticiado um ultimato dado por Florentino Pérez, presidente merengue, e Pochettino como um possível substituto para o francês.

Porém, Zizou conquistou uma vitória importante diante do Sevilla e derrotou o , o que literalmente pode servir como um ponto de virada para sua equipe na temporada. Para concretizar essa virada, no próximo sábado (12), o Real agora terá pela frente seu grande rival local, o Atlético de Madrid, líder do Campeonato Espanhol.

Em LaLiga, os merengues ocupam apenas a quarta colocação, seis pontos atrás da equipe de Luis Suárez e Diego Simeone. Uma vitória será muito importante para o futuro das duas equipes na competição.

Hoje a classificação na Champions foi decidida até o último segundo (e mais um pouco!) ⚽⏳



Real Madrid e avançaram na chave mais complicada dessa fase de grupos, que terminou com os seguintes classificados hoje - além dos oito da última terça ✅



(segue) pic.twitter.com/1ET5d3xAIA — Goal (@GoalBR) December 9, 2020

Zidane e a sutil arte de andar na corda bamba

Quanto mais pressionado estiver, melhor será o desempenho. Essa parece ser uma lei para o Real Madrid de Zidane. Na grande maioria das vezes, o time reagiu de maneira surpreendente às mais adversas situações. Seja com os hat-tricks de Cristiano Ronaldo, contra (2015/16) e de Munique (2016/17), seja em partidas decisivas diante do em LaLiga, o time de Zidane sempre respondeu bem aos momentos difíceis.

Nesta quarta-feira (09), mais uma demonstração deste poder. Casemiro, que é uma das peças centrais da equipe e conhece o trabalho do francês como poucos, já havia dito que o Real não joga decisões, as ganha. E parece que ele sabia o que estava dizendo.

Diante do Borussia Mönchengladbach, uma vitória era fundamental para a classificação, e ela começou a ganhar forma logo aos nove minutos de jogo, com gol de Benzema, que anotou mais um aos 31 para acabar com qualquer dúvida.

Com o primeiro lugar garantido, o clube espera um adversário teoricamente mais fraco e terá um caminho mais tranquilo até as quartas de final. Mais uma chance para Zidane calar os críticos e brigar por mais uma Liga dos Campeões em sua carreira.