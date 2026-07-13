Mais uma vez, parece que um jogador importante do Feyenoord está de saída: já começaram as negociações com um clube alemão

A saída de Timon Wellenreuther do Feyenoord está se tornando cada vez mais concreta. O VfL Wolfsburg e o clube de Roterdã já estariam em negociações sobre a transferência do goleiro, segundo informou Florian Plettenberg, da filial alemã da Sky Sport.

No último fim de semana, já ficou claro que Wellenreuther deseja deixar Roterdã, após ter sido informado de que seu contrato não será renovado.

O goleiro ainda tem contrato com o De Kuip até meados de 2027. Se o Feyenoord quiser receber uma quantia pela sua transferência, o jogador de 30 anos terá que sair neste verão.

No domingo, também veio a público que o Wolfsburg está interessado no goleiro alemão. Wellenreuther estaria no topo da lista do clube que foi rebaixado da Bundesliga.

Plettenberg informou na noite de segunda-feira que as negociações entre os dois clubes já foram iniciadas. Segundo o jornalista, Wellenreuther é a principal prioridade do Wolfsburg para a posição de goleiro.

Enquanto isso, o Feyenoord já está há algum tempo em busca de um novo goleiro. Tjark Ernst, do Hertha BSC, é considerado o novo goleiro titular em potencial do clube do estádio. A revista Kicker informou no domingo que uma transferência do goleiro berlinense para Roterdã parece iminente.

Wellenreuther joga pelo Feyenoord desde 2023 e conquistou uma vez todos os principais títulos nacionais com o clube. O alemão disputou, até o momento, 125 partidas pelo clube, 16 vezes campeão nacional, e não sofreu gols em 37 jogos.