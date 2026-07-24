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Rafael LeaoGetty Images
Daniel Buse

Traduzido por

Mais uma transferência recorde? Clube turco quer, ao que tudo indica, abrir os cordões à bolsa por Rafael Leão, do Milan

Campeonato Turco
R. Leao
Fenerbahçe
Milan
Campeonato Italiano

O Fenerbahçe estará alegadamente a tentar convencer o AC Milan e Rafael Leão, com uma megaoferta, a aceitarem a transferência do português.

É o que noticia o jornal desportivo italiano Gazzetta dello Sport. Segundo a publicação, o principal clube turco oferece ao extremo um salário de oito milhões de euros líquidos por temporada, num contrato de cinco anos. Além disso, Leao teria a possibilidade de receber três bónus por ano: 1,5 milhões de euros por mais de 20 jogos, 1,5 milhões de euros por 15 golos e um milhão de euros caso o Fenerbahçe conquiste o título da Süper Lig.

O Fener foi vice-campeão nas últimas quatro épocas consecutivas e não conquista o grande título desde 2014. Por isso, sob o comando do recém-eleito presidente Aziz Yildirim, o clube quer reforçar-se em grande para conseguir acompanhar o campeão em título Galatasaray. Por Rafael Leao, os turcos estão, segundo a notícia, dispostos a pagar 50 milhões de euros pelo português.

No Milan, Rafa Leao é há anos um jogador controverso devido às suas exibições pouco consistentes. Uma transferência para a Süper Lig poderá ser para ele a oportunidade de procurar um novo começo e, ainda assim, ser principescamente pago. O Fenerbahçe fez de Mason Greenwood (Olympique Marseille) o reforço recorde da história do clube há apenas poucas semanas: o inglês custou 39 milhões de euros, um valor que agora já poderá voltar a ser ultrapassado. Além disso, o Fener garantiu por 15,5 milhões de euros os serviços de Vedat Muriqi (Mallorca) e por oito milhões de euros os de Nathan Ake (Manchester City).

Rafael Leao MilanGetty Images

Caso o Milan decida vender Rafa Leao, o clube quer, segundo a notícia, investir o dinheiro em Konstantinos Karetsas, do KRC Genk. O internacional grego já terá, alegadamente, dado o seu sim ao Borussia Dortmund. Ao contrário do BVB, porém, o Milan ainda não apresentou qualquer proposta pelo jogador ofensivo.

Rafael Leao somou na última temporada, ao serviço do Milan, dez golos e três assistências em 31 jogos oficiais.

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