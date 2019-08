Mais uma! São Paulo anuncia a contratação do espanhol Juanfran

Lateral de 34 anos, ex-Atlético de Madrid, chega logo após o clube fechar com Daniel Alves

O resolveu tirar essa semana sem compromissos para dar dois presentaços ao seu torcedor. Depois de anunciar a contratação de Daniel Alves, o clube paulista oficializou, em suas redes sociais, a chegada do espanhol Juanfran como reforço para a temporada 2019 neste sábado, 3 de agosto.

O lateral de 34 anos, com passagens por , Osasuna e, principalmente, pelo , e irá assinar contrato até o final de 2020, segundo as informações divulgadas pelo São Paulo.

Em seus perfis nas redes sociais, o Tricolor Paulsita seguiu o 'script' da apresentação de Daniel, com um vídeo narrado em off pelo próprio jogador intitulado 'La Casa de Juan'.

"Não me chamo Tóquio, mas quando comecei a ver e a jogar futebol vi, no , um time que vestia vermelho, branco e preto jogar o melhor futebol do mundo, e se tornar bicampeão mundial", começa a narração.

"Nasci e cresci na . Me tornei jogador de futebol, e tive uma carreira mais linda do que poderia ter imaginado. Conquistei tudo. Conquistei o respeito."

"Não me chamo Tóquio, e tampouco me chamo Madrid. Agora, é necessário sair da Espanha para conquistar outras coisas, e viver outros sonhos. Me chamo Juanfran Torres, e agora, sou Tricolor."

Até o momento, o São Paulo não deu maiores informações sobre a apresentação do jogador, ou quando ele estaria à disposição para atuar com a camisa tricolor: sua última partida aconteceu a quase três meses, no empate em 2 a 2 entre e Atlético, pelo Campeonato Espanhol.

Com uma carreira vitoriosa e passagens pelas seleções de base e principal da Espanha, onde fez parte do elenco campeão da em 2012, Juanfran ainda venceu uma edição de (2013/14), duas vezes a (2005/06 e 2012/13), duas (2011/12 e 2017/18) e vezes a (2012 e 2018).

*Atualizado às 14h30