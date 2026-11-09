Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O goleiro do Paderborn, Nahuel Noll, pode defender tanto a Alemanha quanto a Espanha. Se recebesse uma convocação, não hesitaria por muito tempo.

No programa "Aktuellen Sportstudio", da ZDF, o goleiro emprestado ao clube recém-promovido à Bundesliga respondeu a uma pergunta de Jochen Breyer dizendo que poderia, sim, considerar uma mudança para a federação espanhola.

"Eu ficaria muito feliz", afirmou Noll sobre a possibilidade de Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, entrar em contato e convocá-lo para um período de treinamentos. Nesse caso, ele aceitaria o convite.

O goleiro de 23 anos, que tem contrato com o TSG Hoffenheim e joga por empréstimo no Paderborn nesta temporada, já entrou em campo sete vezes pelas seleções de base da Alemanha (sub-19 e sub-20), mas ainda não foi convocado para a seleção principal.

Publicidade Publicidade

Nascido em Munique, Noll também pode defender a Fúria Roja por causa de sua mãe, originária da Espanha. Ele fala espanhol fluentemente, mas ainda não recebeu um convite, assim como não recebeu da DFB. De modo geral, seu "maior desejo" é um dia jogar por uma seleção, explicou Noll.

No Paderborn, recém-promovido, o goleiro é um dos destaques incontestáveis nesta temporada. Também graças às suas boas atuações, o SC ocupa uma respeitável 13ª posição na tabela, com quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento direto.

Na próxima temporada, Noll poderá voltar a jogar pelo Hoffenheim, clube ao qual pertence, onde o período de Oliver Baumann como titular pode estar chegando ao fim. Noll afirmou que só consideraria um retorno definitivo "se eu jogar".