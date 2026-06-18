Mais uma dor para a Croácia... Os quatro gols da Inglaterra trazem de volta os pesadelos da França

A derrota sofrida pela seleção da Croácia diante da Inglaterra trouxe à memória outra derrota ainda mais dolorosa na Copa do Mundo.

A seleção croata foi derrotada pela Inglaterra por 2 a 4 na partida disputada na noite de ontem, quarta-feira, na estreia dos jogos do último grupo da edição de 2026, que está em andamento.

Apesar de terem apresentado um bom desempenho no primeiro tempo e marcado dois gols, os companheiros do astro Luka Modrić desmoronaram no segundo tempo.

De acordo com as estatísticas da rede “Stats Foot”, esta é apenas a segunda vez que a seleção croata sofre quatro gols em uma única partida da Copa do Mundo.

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A primeira vez foi na final da edição de 2018, quando os croatas perderam pelo mesmo placar (2 a 4).

Além disso, a seleção da Croácia sofreu sua primeira derrota na fase de grupos da Copa do Mundo desde que foi derrotada pelo México na edição de 2014.