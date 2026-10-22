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Muhammad Zaki
Traduzido por

Mais uma crise no Manchester United! Matheus Cunha e Michael Carrick são flagrados em discussão acalorada fora das câmeras enquanto desastre na Champions League provoca revolta no vestiário

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A temporada do Manchester United mergulhou ainda mais no caos após uma derrota humilhante na Champions League que fez as tensões internas explodirem. Surgiram relatos de um confronto acalorado entre o técnico Michael Carrick e o atacante Matheus Cunha, enquanto a sequência sem vitórias do clube segue pesando em Old Trafford.

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Tensão aumenta na Itália

A crise do Manchester United se agravou significativamente na noite de quarta-feira, após a goleada por 4 a 1 sofrida fora de casa diante do Como. A equipe de Cesc Fabregas dominou os visitantes ingleses na Champions League e ampliou para sete jogos a sequência do United sem vitórias. Nico Paz comandou a goleada com dois gols, marcando o primeiro antes dos dois minutos e abatendo de imediato os torcedores que viajaram para acompanhar a equipe.

Embora o resultado tenha sido desastroso, o que aconteceu à beira do campo gerou preocupação ainda maior. Segundo o The Sun, em relato de Samuel Luckhurst, Carrick se envolveu em uma discussão “relativamente acalorada” com Cunha que não foi captada pelas câmeras de televisão. Torcedores também perceberam o atrito evidente entre o atacante brasileiro e o treinador durante um primeiro tempo caótico na Itália.

Mudanças no intervalo evidenciam desavença

A tensão entre Cunha e Carrick culminou em mudanças táticas imediatas no intervalo. O treinador não hesitou em substituir o atacante brasileiro, colocando Amad Diallo em campo na tentativa desesperada de dar novo ânimo à equipe em dificuldades. Carlos Baleba também entrou enquanto o United tentava ao menos salvar a honra em meio ao desastre.

As mudanças, porém, não surtiram efeito. Apenas quatro minutos após o início do segundo tempo, Anastasios Douvikas aproveitou mais uma falha defensiva e deu início a uma sequência implacável de ataques dos donos da casa. Pouco depois, Paz marcou seu segundo gol após um erro gritante do United, castigando uma equipe visitante que parecia completamente desorganizada e sem ideias.

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O confronto fora do alcance das câmeras é um sinal claro da rápida deterioração do ambiente nos bastidores. Superado em todos os setores, o United viu nas discussões à beira do campo o reflexo de um elenco que se divide sob enorme pressão apenas dois meses após o início da temporada.

FBL-EUR-C1-COMO-MAN UNITEDGetty Images

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Fernandes questiona abordagem tática

A discussão com Cunha é apenas o sinal mais recente de uma insatisfação mais ampla no vestiário. Apenas uma semana depois de Lisandro Martinez criticar publicamente a direção do clube pela falta de reforços para o elenco após a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, Bruno Fernandes questionou abertamente o plano de jogo de Carrick. O meio-campista português demonstrou clara frustração com a decisão da comissão técnica de não adotar uma marcação individual sob pressão, afirmando que isso permitiu ao Como ganhar confiança logo no início.

“Não é a primeira vez. Começamos mal e eles marcaram muito cedo”, disse o capitão do United aos jornalistas. “Sofrer um gol cedo nos faz entrar no jogo com um sentimento de derrota, e é difícil sair disso. Se não conseguirmos, será muito difícil sair desta situação.”

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Carrick rebateu rapidamente, fazendo críticas diretas ao empenho de seus jogadores, e não ao esquema tático. O treinador de 45 anos classificou a dedicação do elenco como inaceitável e foi direto: “Seja qual for o sistema ou a tática que você use, se não correr, se não correr para a frente e se não correr para trás, não vai vencer.”

Carrick luta para manter o emprego

FBL-EUR-C1-COMO-MAN UNITEDGetty Images

O Manchester United enfrenta agora uma crise profunda dentro e fora de campo. Após sete partidas consecutivas sem vitória, Carrick está sob enorme pressão para reduzir a divisão crescente no elenco e restabelecer ao menos a disciplina defensiva básica.

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A evidente falta de empenho em campo, somada às críticas públicas dos jogadores, deixa a direção de Old Trafford diante de decisões cruciais. O Manchester United precisa encontrar urgentemente uma maneira de interromper essa queda preocupante ou corre o risco de ver toda a sua temporada desmoronar antes mesmo do início da movimentada sequência de jogos do inverno.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.