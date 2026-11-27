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O Rennes demitiu Franck Haise após cinco jogos sem vencer em todas as competições. Ele é o mais recente técnico a perder o emprego em uma temporada turbulenta da Ligue 1. A derrota por 3 a 1 para o NEC, fora de casa, pela Liga Europa, na quinta-feira, foi a gota d’água para um time que esperava brigar por uma vaga na Champions League. Agora, três membros da comissão técnica assumem interinamente.

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Rennes demite Haise

O Rennes confirmou na sexta-feira a saída de Haise do cargo de técnico. Seus auxiliares Johann Ramare e Lilian Nalis também deixaram o clube. A decisão veio um dia após a derrota por 3 a 1 para o NEC, fora de casa, pela Liga Europa , que ampliou para cinco jogos a sequência do time sem vencer em todas as competições.

O Foot Mercato e o L'Equipe haviam noticiado mais cedo que Haise corria risco de demissão, segundo o Get French Football News. O Rennes não vence desde que bateu o Strasbourg por 3 a 0, em 25 de outubro, e Haise teria perdido o apoio de parte do vestiário.

Mais uma demissão em meio à turbulência na Ligue 1

Haise é o nome mais recente de uma lista crescente de técnicos da Ligue 1 que perderam o emprego nesta temporada. O Lens demitiu Dino Toppmoller em setembro, após apenas quatro jogos no campeonato, e dispensou seu sucessor, Yannick Cahuzac, em 12 de novembro, depois de uma goleada sofrida por 9 a 1 na Champions League.

O Le Havre demitiu Didier Digard em 31 de outubro, após nove jogos sem vencer na Ligue 1, mas o Lens o contratou duas semanas depois. Na semana passada, o Strasbourg substituiu Hugo Oliveira por Vitor Matos, ex-técnico do Swansea.

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Expectativas não correspondidas

O Rennes começou a temporada esperando brigar por uma vaga na Champions League, após reforçar o elenco e manter o técnico, mas a campanha desandou. Haise, que chegou no meio da temporada passada e levou o clube à classificação para a Liga Europa, deixa o Rennes na nona posição da Ligue 1.

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A campanha europeia também perdeu força: o time tem apenas uma vitória na fase de liga, contra o OFI Crete. Segundo relatos, o presidente do clube, Arnaud Pouille, também corre risco de perder o cargo após a sequência ruim.

Trio assume interinamente

Sebastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelievre e Herve Sekli assumirão o comando interino da equipe, começando pela visita ao Toulouse no domingo.

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O Rennes agora precisa encontrar um substituto definitivo para tentar recuperar uma temporada que rapidamente saiu dos trilhos.