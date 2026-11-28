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Harry Maguire vai desfalcar o Manchester United na visita ao Newcastle, na quarta-feira, após receber seu quinto cartão amarelo na Premier League nesta temporada, na derrota em casa por 4 a 0 para o Brentford. A suspensão é mais um revés para Mauricio Pochettino, que ainda busca sua primeira vitória no comando do United. Seu time sofreu pelo menos dois gols em cada um dos últimos sete tempos de jogo.

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Maguire leva cartão amarelo no fim da goleada sofrida diante do Brentford

Maguire foi suspenso por um jogo após receber cartão amarelo por um carrinho em Dango Ouattara aos 86 minutos da derrota de sábado em Old Trafford, quando o Brentford já vencia por 3 a 0. Segundo o The Sun, foi a quinta advertência do defensor na Premier League nesta temporada, o que resultou em suspensão automática.

Jogadores que recebem cinco cartões amarelos nos primeiros 19 jogos de seu time no campeonato são suspensos por uma partida, e Maguire atingiu essa marca após apenas 12 jogos. Ele já havia sido advertido contra Everton, Manchester City, Bournemouth e Chelsea.

Problemas defensivos do United se agravam

O jogador de 33 anos ficará fora da visita ao St James' Park, ampliando os problemas de Pochettino na defesa. O United sofreu pelo menos dois gols em cada um dos últimos sete tempos de jogo na Premier League e se tornou o primeiro time na história da competição a atingir essa marca, após dois gols de Callum Wilson e gols de Kristoffer Ajer e Kevin Schade no fim da partida.

Maguire teve uma tarde difícil contra o Brentford, que explorou a defesa do United nos contra-ataques. O futuro do jogador da seleção inglesa também é incerto: segundo informações, é cada vez menos provável que o clube exerça a opção de prorrogar seu contrato por mais um ano.

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Pochettino ainda busca a primeira vitória

Pochettino conseguiu apenas um empate em seus três primeiros jogos no comando. O United perdeu por 4 a 0 para o Liverpool, partida em que Leny Yoro foi expulso , antes de empatar por 2 a 2 com o Sporting na Champions League. O United segue na 19ª posição da Premier League, com apenas oito pontos.

O time pode cair para a lanterna se o Crystal Palace vencer o Hull no domingo. A derrota para o Brentford também ampliou para dez jogos sua sequência sem vitórias no campeonato, algo que não acontecia desde janeiro de 1990.

Visita ao Newcastle é o próximo compromisso do United

Pochettino precisa encontrar uma solução para a zaga na visita ao Newcastle, na quarta-feira. No fim de semana seguinte, o Coventry vai a Old Trafford para um jogo que já parece obrigatório vencer para o United, que atravessa uma fase difícil.