Mais um revés para Infantino... O sonho de ampliar a Copa do Mundo para 64 seleções entra em um túnel escuro

O projeto de ampliação da Copa do Mundo de 2030 para 64 seleções, em vez de 48, enfrenta grandes obstáculos após a rejeição da União Europeia de Futebol (UEFA) e da Confederação Asiática de Futebol (AFC), o que representou um duro golpe para as ambições do presidente da FIFA, Gianni Infantino, às vésperas das próximas eleições presidenciais.

O canal francês “RMC Sport” revelou que o projeto proposto pelo presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, com o apoio dos presidentes das federações da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, perdeu força, apesar da recepção inicial favorável de Infantino em setembro passado.

Domínguez havia apresentado a ideia em comemoração ao centenário do torneio, e Infantino afirmou na ocasião: “Gostaria de reiterar as palavras de Alejandro. Ele nos incentivou a todos a refletir sobre como celebrar esse torneio da maneira que ele merece. Portanto, toda ideia merece ser analisada”.

No entanto, após quase um ano, parece que a posição do presidente suíço ficou ambígua, já que ele busca conquistar o apoio de ambos os lados em sua tentativa de reeleição, enquanto membros da FIFA consideram que a falta de clareza em sua posição sugere que ele não está totalmente convencido do projeto.

Os países anfitriões da Copa do Mundo de 2030 (Espanha, Portugal e Marrocos) se opõem a qualquer alteração no número de seleções participantes, já que estão nas etapas finais do planejamento, enquanto a FIFA considera a proposta uma tática das federações sul-americanas para garantir a realização de mais partidas além das três de abertura que lhes foram concedidas.

A Federação Europeia de Futebol, presidida por Aleksander Čeferin, lidera a oposição feroz à expansão, considerando que ela comprometeria totalmente os cronogramas estabelecidos até 2030, em meio a relações tensas entre ela e Infantino, enquanto a Federação Asiática de Futebol demonstrou clara hesitação em relação à ideia.

Com a aproximação das eleições presidenciais da FIFA, daqui a um ano, parece que Infantino carece de motivação para promover a mudança radical que uma Copa do Mundo com 64 seleções acarretaria, especialmente após as críticas generalizadas que acompanharam a edição atual do torneio com 48 equipes.