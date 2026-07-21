Mais um revés nas contratações do PSV: negócio de 5,5 milhões de euros também dá errado

Mais um revés para o PSV. A negociação com o RC Lens sobre Armando Obispo também fracassou, segundo informa o Eindhovens Dagblad. Anteriormente, o clube de Eindhoven também viu a transferência de Adamo Nagalo dar em nada.

No início desta semana, após negociações difíceis, chegou-se finalmente a um acordo sobre a transferência de Obispo. Após várias ofertas rejeitadas, o PSV acabou recebendo o valor que havia solicitado. Os franceses teriam cedido e transferido 5,5 milhões de euros para o clube de Brabante.

Segundo o Eindhovens Dagblad, faltava apenas finalizar as condições pessoais para que o zagueiro pudesse se tornar oficialmente jogador do Lens. O ED sabe, no entanto, que essas negociações não deram em nada. Havia um acordo verbal, mas não foi possível formalizá-lo por escrito.

Assim como Nagalo, Obispo ainda não passou por exames médicos. Por enquanto, não está claro exatamente por que o negócio não foi concretizado. Nem o PSV nem o Lens se pronunciaram sobre o assunto.

O jornal informa ainda que o PSV não precisa alterar seus planos de transferências. Um lateral-esquerdo e um zagueiro central continuam sendo os reforços desejados para a equipe de Peter Bosz.

Obispo, ao contrário de Nagalo, está incluído nos planos. O jogador de Curaçao não precisava necessariamente sair e ainda faz parte dos planos esportivos de Bosz. O mesmo não se aplica ao seu colega de Burkina Faso. Ele está liberado para sair. O Konyaspor estaria interessado em contratá-lo, mas isso ocorreria apenas por meio de um empréstimo.