Denúncia por infração de trânsito aumenta problemas de Marcelo no Real

Depois de perder titularidade no Real Madrid, lateral brasileiro se envolve em nova polêmica extracampo

Marcelo definitivamente não vive o melhor momento no . Nesta segunda-feira, o lateral esquerdo virou notícia por um caso extracampo: acabou denunciado por dirigir em excesso de velocidade e com os pontos da carteira de motorista já estourados.

Segundo informou o diário espanhol El Mundo, a infração ocorreu no dia 19 de dezembro, nas proximidades do Centro de Treinamento de Valdebebas: a bordo do seu Audi A8, o brasileiro alcançou 134 km/h quando o limite na rodovia em questão era de 120 km/h.

Convocado para prestar depoimento, Marcelo teria admitido que ultrapassou o limite de velocidade, mas afirmou que não sabia que a sua carteira estava suspensa. Questionado sobre isso na saída do local, chamou um jornalista de "mentiroso" em vídeo que foi divulgado pelos principais sites esportivos da .

Marcelo já havia enfrentado problemas com infração de trânsito em julho do ano passado no . Abordado por uma blitz na zona sul do Rio de Janeiro, ele se recusou a fazer o teste de bafômetro e teve a carteira recolhida.

Em 2018, o lateral também teve problemas extracampo - foi condenado a pagar multa de cerca de R$ 3,5 milhões por fraudes no imposto de renda espanhol.



O novo caso chega em um momento em que Marcelo luta para recuperar espaço no Real Madrid, já que virou reserva de Mendy nesta temporada. O time merengue volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Manchester City pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.