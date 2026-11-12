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O Manchester United demitiu o técnico Michael Carrick após um início desastroso de temporada na Premier League. No entanto, a principal associação de torcedores do clube rapidamente atribuiu a culpa aos proprietários e cobrou que eles assumam imediatamente a responsabilidade pela crise em curso em Old Trafford.

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Carrick é demitido após início desastroso na Premier League

O United demitiu Carrick após apenas dez jogos da nova temporada da Premier League. O clube está atualmente na zona de rebaixamento, com uma única vitória no campeonato. Dirigentes do clube se reuniram com o acionista minoritário Jim Ratcliffe em Mônaco, na quarta-feira, para decidir o futuro do treinador.

Um comunicado oficial divulgado em seguida confirmou a decisão extremamente difícil de fazer uma mudança em busca dos objetivos do clube. Apesar da saída precoce, o Manchester United prestou homenagem ao ex-meio-campista, considerado uma lenda do clube. Sua demissão, porém, provocou imediatamente uma forte reação dos torcedores em relação à estrutura do clube em Old Trafford.

Associação de torcedores critica os proprietários do clube

A Manchester United Supporters’ Trust (MUST) reagiu rapidamente à demissão e descreveu a decisão como mais um momento desanimador para o clube. A associação afirmou que os problemas fundamentais estão na direção, e não no comando técnico.

“A saída de Michael Carrick marca mais um momento desanimador para o Manchester United”, afirmou um comunicado da MUST. “Agradecemos a ele pelo trabalho e por ter devolvido a esperança durante a segunda metade da temporada passada. O prestígio que ele tem entre os torcedores permanece intacto.

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“O motivo pelo qual os torcedores do Manchester United continuaram apoiando Michael Carrick nas últimas semanas é que sabem que a responsabilidade pelos problemas do United não cabe principalmente a ele, nem a seus antecessores no cargo de treinador.

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“Ela cabe aos proprietários. A aquisição do clube pelos Glazers, financiada por dívidas, continua a pesar sobre o United. Quando a INEOS chegou, prometeu excelência esportiva, mas, apesar das repetidas mudanças na direção do futebol, vimos tudo, menos isso.”

Divisões e frustração se aprofundam em Old Trafford

A frustração tem crescido tanto nas arquibancadas quanto em campo nas últimas semanas. O zagueiro Lisandro Martinez criticou a direção por não apoiar Carrick no mercado de transferências após a recente derrota para o Atlético de Madrid na Champions League.

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A MUST também apontou uma deterioração mais profunda no clube, citando vaias sem precedentes e políticas agressivas de venda de ingressos. Segundo a associação, os torcedores estão sendo obrigados a pagar o preço pela má gestão contínua da diretoria.

“Chegou a hora de os proprietários darem explicações e assumirem suas responsabilidades”, afirmou a MUST. “Mas o descontentamento no United não diz respeito apenas ao que acontece em campo. Longe disso.

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“As políticas agressivas de venda de ingressos prejudicaram ainda mais a relação com os torcedores. Tratar os torcedores fiéis principalmente como fonte de receita enfraquece sua identidade e o vínculo com o time que mantém o apoio nos momentos difíceis. Os torcedores estão sendo obrigados a pagar pela má gestão dos proprietários e por seus planos para o estádio, com preços mais altos e menos direitos.”

Pochettino é cotado para assumir o comando

A diretoria do United agora precisa agir rapidamente para contratar um substituto à altura. Ex-treinador de Tottenham e Chelsea, Mauricio Pochettino, que atualmente comanda a seleção masculina dos Estados Unidos, é um forte candidato ao cargo. Quem assumir encontrará um clube dividido e um elenco que precisa urgentemente de resultados para sair da zona de rebaixamento.