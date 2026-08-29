Yassine Gessime liderou o Strasbourg rumo à sua primeira vitória no Campeonato Francês, após brilhar de forma marcante e marcar os dois gols de sua equipe no triunfo sobre o Lens pelo placar de 2 a 1, neste sábado, no estádio de la Meinau, transformando a desvantagem de seu time em uma vitória valiosa e garantindo um início perfeito em sua trajetória na competição.

Yassine foi o elemento mais influente na atuação do Strasbourg, tendo desempenhado um papel decisivo na virada do placar depois de aparecer com grande eficácia pelo lado direito, antes de coroar seu esforço com o gol de empate aos 48 minutos, para então voltar a marcar, seis minutos antes do fim da partida, o gol da vitória de maneira espetacular.

Apesar do início forte do Strasbourg, o Lens conseguiu abrir o placar antes do fim do primeiro tempo, depois que Sima sofreu um pênalti ao ser derrubado dentro da área. Florian Thauvin foi o encarregado de cobrá-lo com sucesso aos 37 minutos, colocando os visitantes em vantagem.

Mas Yassine não aceitou que sua equipe saísse derrotada. Apenas três minutos após o início do segundo tempo, aproveitou uma jogada coletiva organizada, finalizando-a com um chute preciso de pé direito, devolvendo o Strasbourg à partida e reacendendo o confronto.

A influência do jogador não parou no gol, pois ele deu sequência a suas movimentações perigosas e à criação de chances, estando presente na jogada em que Jacobo Ortega marcou um gol anulado pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo por impedimento aos 55 minutos.

Com a continuidade da pressão do Strasbourg, Yassine voltou a ser o protagonista do momento decisivo aos 84 minutos, quando finalizou uma jogada coletiva com um chute certeiro, marcando seu segundo gol na partida e completando a remontada dos donos da casa diante do Lens.

O Strasbourg manteve sua vantagem durante os minutos finais, apesar das tentativas de reação do Lens, conquistando seus primeiros três pontos na temporada.