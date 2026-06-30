Mais um fracasso catalão... O Barcelona desperdiça seu talento após 4 anos de brilhantismo!

Chegou ao fim a trajetória da espanhola Salma Barraluelo no Barcelona, após se confirmar a saída da jovem atacante do time catalão, uma vez que as partes não conseguiram chegar a um acordo sobre a renovação de seu contrato. Assim, a jogadora de 22 anos inicia uma nova etapa em sua carreira no futebol, em meio a um interesse crescente por parte de clubes da França, Inglaterra e Estados Unidos.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, a saída de Barraluelo já era esperada nas últimas semanas, antes de se tornar agora uma decisão oficial, em um momento em que vários clubes europeus e americanos disputam a contratação de um dos maiores talentos ofensivos do futebol feminino.

Paraluelo deixa o Barcelona após quatro temporadas repletas de sucessos, durante as quais passou de uma promessa a uma das principais pilares da equipe, conquistando 14 títulos, sendo três na Liga dos Campeões, 4 títulos da Liga Espanhola, 3 títulos da Copa da Rainha e 4 títulos da Supercopa da Espanha.

A jogadora espanhola havia se juntado ao Barcelona no verão de 2022, vinda do Villarreal, depois de chamar a atenção no clube de Zaragoza e nas seleções de base da Espanha, decidindo então abandonar o atletismo para se dedicar integralmente à sua carreira no futebol.

No cenário internacional, o nome de Paraluelo ganhou destaque desde cedo, depois de liderar a Espanha à conquista da Copa do Mundo Sub-17 em 2018, em seguida brilhou na Copa do Mundo Sub-20, antes de abrir caminho para a seleção principal, apesar de ter sofrido uma grave lesão com ruptura dos ligamentos do joelho; no entanto, ela retornou de forma impressionante para consolidar seu lugar entre as estrelas do futebol espanhol.

Durante sua trajetória no Barcelona, Paralo disputou 131 partidas, nas quais marcou 72 gols, e demonstrou grande flexibilidade tática com sua capacidade de atuar em todas as posições de ataque. A temporada 2023-2024 continua sendo a melhor de sua carreira em termos de gols, após ter marcado 34 gols em 36 partidas.