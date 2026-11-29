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O departamento médico do Bayern de Munique segue trabalhando a todo vapor, enquanto o líder da Bundesliga enfrenta mais um desfalque importante por lesão. O clube confirmou no domingo que o versátil meio-campista Konrad Laimer ficará afastado por um longo período após uma partida de muito contato físico no norte da Alemanha.

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Lesão grave no tornozelo confirmada

O Bayern de Munique anunciou oficialmente que Laimer sofreu um deslocamento de tendão no tornozelo direito durante a partida no Volksparkstadion . O jogador de 29 anos entrou no segundo tempo, aos 52 minutos, mas precisou ser substituído a apenas três minutos do apito final. A equipe médica confirmou o diagnóstico na manhã de domingo, reduzindo as opções de Vincent Kompany em um período de calendário apertado nas competições nacionais e europeias.

Segundo o comunicado oficial do clube, o versátil jogador da seleção da Áustria ficará afastado por enquanto e passará por uma cirurgia em breve. O clube divulgou uma breve atualização sobre a situação em seus canais oficiais: “Konrad Laimer sofreu um deslocamento de tendão no tornozelo direito na partida da Bundesliga contra o Hamburger SV e precisará passar por cirurgia. O jogador da seleção da Áustria ficará afastado por enquanto.”

Recuperação longa é esperada

Segundo a Sky Germany, embora o clube não tenha divulgado oficialmente um prazo para o retorno, a natureza da cirurgia indica que Laimer ficará longe dos gramados por um longo período. As informações apontam que a operação estava programada para ocorrer já no domingo, para que a recuperação começasse imediatamente. A intenção é permitir que o jogador inicie a reabilitação o quanto antes, embora se espere que o caminho de volta à plena forma física leve meses, não semanas.

As estimativas indicam que o meio-campista pode ficar cerca de três meses em tratamento, dependendo de como seu corpo reagir à cirurgia e à fisioterapia posterior. Para Kompany, perder um jogador tão confiável e versátil é um problema tático, especialmente pela capacidade de Laimer de substituir Joshua Kimmich ou atuar na lateral direita quando necessário.

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Preocupações de Kompany com lesões aumentam

A lesão de Laimer dificilmente poderia ter vindo em pior momento para o Bayern, já que o departamento médico já está ficando cheio com vários jogadores do time principal. O clube confirmou recentemente que Jamal Musiala sofreu uma lesão muscular, enquanto outros nomes importantes, como Serge Gnabry e Alphonso Davies, só agora estão voltando a treinar integralmente com o grupo. O novo desfalque reduz ainda mais as opções de um elenco que disputa a liderança da Bundesliga e também precisa lidar com as exigências da Copa da Alemanha e da Champions League.

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O empate sem gols em Hamburgo já era visto como uma oportunidade perdida de consolidar a posição do Bayern no topo da tabela, e a perda de Laimer tornou o fim de semana ainda pior.

Foco passa para o confronto pela Copa da Alemanha

O Bayern não tem muito tempo para lamentar a ausência de Laimer, com um confronto decisivo contra o Hertha Berlim pelas oitavas de final da Copa da Alemanha pela frente. A comissão técnica precisará avaliar rapidamente quem pode preencher a lacuna tática no meio-campo, sobretudo porque o time precisa voltar a marcar após passar em branco em Hamburgo. O rodízio será fundamental, mas, sem Laimer, as opções para poupar titulares desgastados ficaram consideravelmente mais limitadas para a próxima partida eliminatória.