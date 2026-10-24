Como o FCB anunciou na tarde de sábado, Neuer está fora por lesão. Uma irritação persistente em um tendão do pé obriga o jogador de 40 anos a fazer uma nova pausa.





Por causa do problema no pé, Neuer já havia desfalcado a equipe no último fim de semana, na vitória por 6 a 1 em casa sobre o RB Leipzig, e antes disso, na Liga dos Campeões, contra o Viking Stavanger. Durante a semana, ele voltou ao gol do FCB no empate por 2 a 2 com o Arsenal, em um grande duelo da Liga dos Campeões, mas agora terá de ficar de fora novamente.





Assim como contra o Leipzig e o Stavanger, Jonas Urbig será seu substituto. O goleiro de 23 anos, preparado para suceder Neuer no FCB, já disputou quatro partidas nesta temporada, somando todas as competições. Além disso, fez dois jogos pela seleção alemã. Por isso, o Bayern não precisa se preocupar com uma possível falta de ritmo de jogo de seu goleiro.

Quem mais desfalca o Bayern de Munique além de Manuel Neuer?

Além de Neuer, o campeão terá de enfrentar o Freiburg, terceiro colocado que começou bem a temporada, sem outros jogadores de destaque. O líder do meio-campo Joshua Kimmich está fora, assim como contra o Arsenal, por causa de um falecimento na família. Também não estão disponíveis por lesão o atacante Luis Diaz (pequena ruptura de um feixe muscular), o meia Jamal Musiala (lesão muscular na coxa) e o zagueiro Min-jae Kim (distensão muscular).

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Além dos desfalques entre os titulares, o técnico também não estará presente em Breisgau. Vincent Kompany sofreu um colapso na sexta-feira, no centro de treinamento, enquanto acompanhava uma atividade da equipe reserva. O belga foi então levado a um hospital de Munique, onde passa por exames desde então.

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O diretor esportivo Max Eberl confirmou em entrevista coletiva na manhã de sábado que o estado de Kompany é estável. Ainda não se sabe, porém, quando o treinador de 40 anos, que recentemente enfrentou uma forte infecção viral, poderá voltar. "Vinnie terá todo o tempo de que precisar. Não vamos estabelecer prazos. Precisamos descobrir: O QUÊ e COMO. Mas estamos falando de semanas, isso precisa estar claro para todos nós", explicou Eberl.

Kompany será substituído em Freiburg pelo auxiliar técnico Aaron Danks. O inglês de 43 anos chegou ao Bayern em 2024 junto com Kompany.