Mais um choque para o Al-Hilal... Hernández abre as portas para uma possível saída para a Europa

O francês Theo Hernández, lateral-esquerdo do Al-Hilal saudita, abriu as portas para um possível retorno aos campos europeus, apesar de ter se juntado ao “Al-Hilal” no início da temporada passada.

O Al-Hilal contratou Hernández do Milan, da Itália, e ele conseguiu atingir o nível esperado, sendo uma das peças-chave do ataque do experiente técnico Simone Inzaghi e contribuindo para a conquista da Copa do Rei.

Em um vídeo que circulou na rede social “X”, Hernández apareceu de dentro do centro de treinamento da seleção francesa, afirmando: “A contratação pelo Al-Hilal não significa o fim da minha carreira, pois ainda sou capaz de voltar para a Europa”.

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Ele acrescentou: “Meu retorno à Europa continua sendo uma possibilidade, mas me sinto à vontade e feliz no Al-Hilal no momento; preferi a proposta do ‘Al-Za’im’ à do Atlético de Madrid”.

E concluiu: “O Atlético de Madrid negociou comigo no verão passado, mas decidi jogar pelo Al-Hilal e quero conquistar mais títulos”.