Como revelou o diretor de futebol Max Eberl na segunda-feira, Saibari, contratado no verão, deve ficar afastado por três a quatro meses após sofrer uma ruptura da sindesmose. Segundo Eberl, em relação a Gnabry, o clube também "parte do princípio de que ele não terá condições de jogar até o Natal".

Os dois jogadores de ataque se lesionaram no sábado, no clássico contra o Borussia Dortmund. Saibari já havia sido operado no domingo, enquanto Gnabry sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

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Quais são os próximos passos para Jamal Musiala?

Enquanto isso, aproxima-se o retorno de Jamal Musiala, que sofreu uma ruptura de fibras musculares no fim de setembro, quando estava com a seleção. "Esperamos que ele possa voltar a treinar com o grupo durante a pausa para os jogos das seleções e, depois, retomar gradualmente a participação em partidas, atuando por alguns minutos", disse Eberl.

O afastamento mais prolongado do jogador de 23 anos neste momento também está relacionado à preparação "sem continuidade", durante a qual Musiala colapsou duas vezes em decorrência de crises de ausência causadas por uma disfunção neurológica.

Além disso, o clube não quer correr riscos e pretende ter Musiala "100% em forma". Luis Díaz, também lesionado, deve voltar a treinar com o grupo após a pausa para os jogos das seleções.

O Bayern de Munique enfrenta o Atlético de Madrid fora de casa na terça-feira, pela Liga dos Campeões. No sábado seguinte, visita o FSV Mainz 05 pela Bundesliga.