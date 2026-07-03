Mais rápido que Mbappé... O “foguete australiano” ameaça a defesa da seleção egípcia na noite decisiva

Com a aproximação do confronto decisivo entre o Egito e a Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, um nome se destaca no elenco dos “Cangurus” como um possível pesadelo para a defesa dos Faraós: Jordan Bos... o ala veloz que superou Mbappé e Haaland.

De acordo com dados oficiais da FIFA, Boss registrou uma velocidade máxima de 36,7 quilômetros por hora durante a vitória da Austrália por 2 a 0 sobre a Turquia na estreia, um número que o colocou na liderança dos jogadores mais rápidos da primeira rodada da fase de grupos, superando estrelas da velocidade conhecidas como Kylian Mbappé, Erling Haaland e Micky van de Ven.

Agora, o jogador de 23 anos se prepara para ser a arma mais perigosa da Austrália quando a seleção enfrentar a equipe de Mohamed Salah nesta sexta-feira, no estádio climatizado do “Dallas Cowboys”.

Um jogo que não admite empate, já que nenhuma das duas seleções jamais venceu uma partida eliminatória na história da Copa do Mundo, e o grande prêmio é um possível confronto com a Argentina, liderada por Messi, nas oitavas de final.

Boss já não é apenas um “talento promissor” na Austrália. Sua transferência, no verão passado, para o Feyenoord, da Holanda, revelou todo o seu potencial como lateral-ofensivo, onde marcou 4 gols e deu 9 assistências em sua primeira temporada na liga holandesa.

Bos foi titular em todas as três partidas da Austrália na fase de grupos, levando a seleção de seu país a ocupar o segundo lugar, atrás dos Estados Unidos, e a se classificar para enfrentar o Egito. Depois de atuar como lateral-esquerdo contra a Turquia, o técnico Tony Popović demonstrou a versatilidade do jogador ao escalá-lo como ponta-direita contra o Paraguai na última partida da fase de grupos, confirmando que sua velocidade não é sua única arma.