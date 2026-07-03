Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Mais rápido que Mbappé... O “foguete australiano” ameaça a defesa da seleção egípcia na noite decisiva

J. Bos
Egito
Copa do Mundo
Austrália x Egito
Austrália
K. Mbappe
E. Haaland
Austrália
Egito
EUA
França
Noruega

Quem é Jordan Boss?

Com a aproximação do confronto decisivo entre o Egito e a Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, um nome se destaca no elenco dos “Cangurus” como um possível pesadelo para a defesa dos Faraós: Jordan Bos... o ala veloz que superou Mbappé e Haaland.

De acordo com dados oficiais da FIFA, Boss registrou uma velocidade máxima de 36,7 quilômetros por hora durante a vitória da Austrália por 2 a 0 sobre a Turquia na estreia, um número que o colocou na liderança dos jogadores mais rápidos da primeira rodada da fase de grupos, superando estrelas da velocidade conhecidas como Kylian Mbappé, Erling Haaland e Micky van de Ven. 

Agora, o jogador de 23 anos se prepara para ser a arma mais perigosa da Austrália quando a seleção enfrentar a equipe de Mohamed Salah nesta sexta-feira, no estádio climatizado do “Dallas Cowboys”. 

Um jogo que não admite empate, já que nenhuma das duas seleções jamais venceu uma partida eliminatória na história da Copa do Mundo, e o grande prêmio é um possível confronto com a Argentina, liderada por Messi, nas oitavas de final. 

Boss já não é apenas um “talento promissor” na Austrália. Sua transferência, no verão passado, para o Feyenoord, da Holanda, revelou todo o seu potencial como lateral-ofensivo, onde marcou 4 gols e deu 9 assistências em sua primeira temporada na liga holandesa.

Copa do Mundo
Austrália crest
Austrália
AUS
Egito crest
Egito
EGY

Bos foi titular em todas as três partidas da Austrália na fase de grupos, levando a seleção de seu país a ocupar o segundo lugar, atrás dos Estados Unidos, e a se classificar para enfrentar o Egito. Depois de atuar como lateral-esquerdo contra a Turquia, o técnico Tony Popović demonstrou a versatilidade do jogador ao escalá-lo como ponta-direita contra o Paraguai na última partida da fase de grupos, confirmando que sua velocidade não é sua única arma.

Publicidade