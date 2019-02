Mais problemas, Real? Bale teria abandonado aquecimento antes de entrar em campo

Antes de entrar para marcar o gol da vitória, atacante protestou por demorar a ser lançado pelo técnico Santiago Solari

O polêmico triunfo do Real Madrid sobre o Levante, no Ciutat de Valencia, tem a assinatura de Gareth Bale. E não somente porque o jogador galês se negou a cumprimentar Lucas Vázques após marcar o 2 a 1 de pênalti. O ex-jogador do Tottenham, a quem o Real Madrid sempre viu como um possível líder positivo, também foi protagonista de outra atitude minutos antes, mas do lado de fora do campo.

Bale entrou em campo substituindo Karim Benzema aos 29 minutos do segundo tempo, com o placar de 1 a 1. Muito tempo depois do que ele gostaria. Pelo menos é o que indica algumas imagens publicadas nesta segunda-feira pelo programa de TV El Golazo de Gol .

⚠ ¡Cuidadín con las imágenes que tenemos de @GarethBale11 ayer en el Ciudad de Valencia!



😏 Van a dar mucho que hablar...



⏰ A las 14h @lamacope y @JGALLEGOonfire te esperan en #Golazo pic.twitter.com/htzZuK9tuj — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) 25 de fevereiro de 2019

O camisa 11 teve alguns minutos de aquecimento sob as ordens de Pintus, o preparador físico dos Blancos, junto com Marco Asensio e Fede Valverde, meio-campista uruguaio que Santiago Solari escolheu para substituir Toni Kroos, cerca de 24 minutos do segundo tempo.

Depois que o jogador sul-americano entrou em campo, Bale só deixou Asensio aquecendo sozinho e foi para o banco, deixando seus colegas Marcelo, Keylor Navas e Dani Ceballos incrédulos. O britânico ficou sentado bebendo água e, cinco minutos depois, entrou no gramado.

Recentemente, Bale se viu em meio a outras polêmicas ao fazer gestos ofensivos aos torcedores durante o clássico contra o Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano. No domingo, fez outra desfeita com Lucas Vázquez, negando-lhe um abraço depois de marcar o gol da vitória.

