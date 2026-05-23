Mais problemas para Ronald Koeman? Jogador com chances de ir à Copa do Mundo fica fora por lesão

Stefan de Vrij teve que sair de campo mais cedo na última partida da Série A desta temporada. O zagueiro de 34 anos segurou a coxa aos 80 minutos da partida fora de casa contra o Bologna e foi substituído a dez minutos do fim. Isso pode colocar em risco sua participação na Copa do Mundo.

O Inter disputou na noite de sábado a última partida do campeonato da temporada. Os Nerazzurri já são campeões nacionais, portanto, essa partida foi apenas uma formalidade. Por isso, o técnico Cristian Chivu deu chance a muitos jogadores, incluindo De Vrij.

De Vrij viu sua equipe, no fim das contas, recuperar-se de uma desvantagem de 3 a 1. No empate (3 a 3), aos 86 minutos, ele já estava, porém, à beira do campo. Ele foi substituído aos 80 minutos, depois de segurar a coxa após um passe cruzado.

O ex-jogador do Feyenoord pediu imediatamente para ser substituído e sentou-se. A quatro dias do anúncio da convocação para a Copa do Mundo, De Vrij parece ter sofrido uma lesão muscular.

Ainda não se sabe qual é a gravidade exata da lesão. Mas surge imediatamente a dúvida se ele estará em condições de disputar a Copa do Mundo. Algo que pode causar dores de cabeça ao técnico Ronald Koeman.

Anteriormente, Matthijs de Ligt já havia desistido, enquanto ainda é uma incógnita se Jurriën Timber estará em forma a tempo. O zagueiro do Arsenal já voltou aos treinos, mas indicou que sua participação na final da Liga dos Campeões no próximo sábado ainda não está garantida.

Para De Vrij, esta poderia ser sua terceira Copa do Mundo, depois de 2014 e 2022. O ex-jogador do Feyenoord soma 79 partidas pela seleção e marcou quatro gols.