Mais pragmático, Fluminense segura Corinthians nas quartas da Sul-Americana

No primeiro jogo após a demissão de Fernando Diniz, o Tricolor viu seu número de passes despencar, mas derrota foi evitada

e ficaram no zero, nesta quinta-feira (22), no duelo de ida das quartas de final da . O duelo, transmitido com exclusividade pelo DAZN, foi o primeiro do Tricolor Carioca desde a demissão do técnico Fernando Diniz, conhecido por implementar uma filosofia de jogo baseada na valorização da posse de bola. E, ainda que timidamente, já deu para ver uma certa mudança.

No estádio de Itaquera, o , que anunciou Oswaldo de Oliveira como treinador e teve, nesta quinta, Marcão comandando o time como auxiliar-técnico, teve menor posse de bola: 44.4%, algo raro dentro do cenário anterior com Diniz. Raro, mas não inédito, especialmente na Sul-Americana, onde o também teve menos tempo de bola contra e (43% em ambos os duelos).

O número que chama atenção, por marcar justamente o primeiro jogo sem Fernando Diniz, é o número de passes trocados: foram apenas 377, o terceiro pior número do time considerando os jogos em 2019 – excluindo apenas o estadual. Para que se tenha uma comparação, a média do Fluminense no Campeonato Brasileiro é de 558 passes por jogo.

A pequena mudança no estilo, contudo, não significou vitória. E por pouco não terminou em derrota. O Corinthians foi superior, finalizou mais a gol [5 a 1] e ainda acertou a trave, em cabeçada de Gustagol, na reta final do duelo. O duelo que definirá o semifinalista está marcado para a próxima quinta-feira (29), no Maracanã.