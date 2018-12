Mais perto do Flamengo? Gabigol e Marcos Braz se reúnem no Rio de Janeiro

O artilheiro do Brasileirão 2018 está cada vez mais próximo de vestir a camisa rubro-negra

O namoro entre Gabigol e Flamengo segue ganhando contornos de casamento. Na última quarta-feira (26), o artilheiro do Brasileirão 2018 se reuniu com o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, em um shopping localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Revelado pelo Santos, onde esteve emprestado na última temporada, o atacante pertence à Internazionale de Milão, da Itália, e está no Rio de Janeiro para participar do Jogo das Estrelas, evento realizado por Zico no Maracanã e que será realizado nesta quinta (27).

(Foto: Reprodução)

Tanto o Flamengo quanto o próprio Gabigol já manifestaram o desejo mútuo de uma parceria. Entretanto, o pedido inicial da Internazionale assustou o clube carioca, mesmo com a força financeira que o Rubro-Negro possui no mercado brasileiro. Isso porque a equipe italiana deseja recuperar boa parte dos 33,5 milhões de euros investidos para tirá-lo do Santos em 2016. Escolha dos editores Alisson no Liverpool, Felipe Anderson no West Ham. Brasileiros na lista de melhores contratações da Premier League

Conheça a história do antigo jogador do Manchester United que trabalha para tirar ex-atletas da depressão e da cadeia

Mourinho não entendeu o que é e o que representa o Manchester United

River Plate x D'Alessandro é o maior reencontro de uma Libertadores recheada pela "Lei do ex"

A intenção dos Nerazzurri é negociar o atacante em definitivo para uma equipe europeia. Caso não consiga, Gabigol (autor de 27 gols pelo Santos em 2018) pode ser emprestado por 18 meses para o Flamengo. Tanto o clube carioca quanto o staff do próprio atleta veem as chances de um desfecho feliz com otimismo cada vez maior.