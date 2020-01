Mais ofensivo e seguro, Palmeiras 2020 começa melhor do que em 2019

Início do time treinado por Luxemburgo na atual temporada é bem melhor, em termos de desempenho, na comparação ao ano passado com Felipão

O começou a temporada 2019 confiante de que o estilo de jogo mais reativo, apostando nas transições rápidas em contra-ataque, era o caminho para as vitórias – afinal de contas, no ano anterior o Alviverde havia garantido com folgas o título brasileiro.

Mas 2019 destruiu o dogma palmeirense, em especial pelo exemplo dado pelo - que dominou Série A e conquistou a Libertadores com um jogo muito mais focado no ataque. Curiosamente foram após derrotas para o que caíram os técnicos Luiz Felipe Scolari e, depois, Mano Menezes.

Começar a temporada 2020 com um pensamento mais ousado na forma de jogar bola foi uma promessa. Vanderlei Luxemburgo chegou sob desconfiança, especialmente por também ter apostado em um futebol mais conservador em seus últimos times. Mas prometeu uma postura mais ofensiva, que inclusive marcou os seus melhores trabalhos num passado já mais distante – inclusive no próprio Palmeiras.

E ainda que seja muito cedo para fazer análises aprofundadas, os três primeiros jogos no mostram esta nova característica. O Palmeiras já acumula duas goleadas por 4 a 0 e ficou no empate sem gols com o , único jogo até aqui onde teve menos posse de bola do que o adversário.

O início do Palmeiras no de 2019 teve resultados melhores na frieza dos números: o time então comandado por Scolari venceu nas três primeiras rodadas (contra Red Bull , -SP e Oeste). Mas o que ajuda a animar o exigente torcedor alviverde está nas exibições apresentadas até aqui pela equipe de Luxemburgo em 2020.

Mais ofensivo sem perder a segurança

Dentre vários números levantados junto à Opta Sports, os únicos pontos de superioridade do Palmeiras de Felipão, na soma dos três primeiros jogos no estadual, foram nos passes direcionados ao terço final (180 a 156) e nos gols marcados em contra-ataques (2 a 0). São dados que já ajudam a explicar o estilo de jogo mais direto daquele 2019 alviverde.

A equipe de Luxemburgo dominou a posse de bola com números mais expressivos, inclusive trocando mais passes no campo de ataque (909 a 706), criou mais que o dobro de chances (51 a 25), acertou mais finalizações (20 a 12) e fez o dobro de gols (8 a 4).

O Palmeiras atual também sofreu menos nos três jogos. Enfrentou menos finalizações no total (31 a 34) e a gol (8 a 9), além de não ter visto suas redes balançar (em 2019 sofreu um gol).

Além das mudanças interessantes feitas individualmente, como ficou nítido pelos três gols de Willian Bigode, atuando como centroavante contra o Oeste, vale destacar o início promissor deste Palmeiras de 2020. Mas não é isso que faz Luxemburgo tirar os pés do chão.