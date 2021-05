"Mais merecido que nunca": Filipe Luís e Miranda comemoram título do Atlético de Madrid

Jogadores do Flamengo e São Paulo celebram título de seu ex-clube na La Liga com publicações em suas redes sociais

O Atletico de Madrid sagrou-se campeão da La Liga neste sábado (22), após vencer o Valladolid por 2x1.

Filipe Luís e Miranda, ambos ex-jogadores da equipe da capital espanhola, aproveitaram a situação para parabenizar o clube e comemorar a conquista, com publicações em suas redes sociais.

Em sua conta do Instagram, o lateral do Flamengo publicou uma imagem comemorativa do Atleti, seguida dos dizeres “Orgulhoso do meu Atletico de Madrid. Mais que merecido! #TEQUIEROATLETI”.

O zagueiro do São Paulo também comentou a taça, com um “Parabéns Atlético de Madrid, campeão da La Liga #aupaatleti”, seguido da mesma imagem usada por Filipe, que mostra o elenco do time espanhol.

Vale lembrar que tanto Filipe Luís quanto Miranda ainda atuavam pelo Atlético de Madrid em seu último título da La Liga, conquistado na temporada de 2013/14. Na mesma temporada o Atleti também disputou a final da Liga dos Campeões, onde foi derrotado pelo Real Madrid.

Outra figura a se manifestar sobre a conquista do troféu foi Neymar, que parabenizou Luis Suárez pela taça. “Fico feliz por você, irmão. Você merece, é um craque!”, postou o atacante do PSG em seus stories.