Mais longe de Michael, quem o Corinthians pode buscar para o ataque em 2020?

Goiás faz jogo-duro, e jovem jogador está mais distante do clube do CT Joaquim Grava. Agora, a diretoria busca outro nome para posição. Veja opções!

O está mais longe de Michael, revelado pelo nesta temporada. Duílio Monteiro, diretor de futebol do clube paulista, confirmou que hoje não há acordo pelo atleta. Porém, quem pode ser uma alternativa ao destaque do Campeonato Brasileiro 2019?

Em entrevista neste sábado (4), o dirigente corintiano se manifestou: "O Corinthians fez uma proposta alta por 50% dos direitos econômicos dele, de 5 milhões de euros e baseada no valor da multa. Sempre tratando direto com o presidente Marcelo Almeida, com Mauro (Machado, vice de futebol) e com o Eduardo Maluf, agente do jogador. Em nenhuma vez falei com o Túlio Lustosa (gestor de futebol)".

Pensando na dificuldade em contar com jogadores para a posição e também no valor que o clube está disposto a pagar por Michael - 5 milhões de euros (R$ 22,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos -, a Goal prepara uma lista com possíveis nomes para a vaga.

Recém rebaixado para a com o , o atacante David, pedido de Rogério Ceni no , é uma possibilidade para a próxima temporada. O atacante não deve ficar na Toca da II por ter um salário superior ao que o clube pretende pagar em 2020.

Na mesma cidade, o Corinthians pode buscar um jogador que não deve sair mesmo com a chegada do compatriota Rafael Dudamel. O venezuelano Rómulo Otero seria envolvido num acordo por Eduardo Sasha e não está 100% nos planos do . Ele pode aparecer como novo reforço do em 2020.

William Pottker não tem sequência confirmada no Inter. O atacante aparece entre os possíveis negociados do clube gaúcho. Há a possibilidade de mudança em terras brasileiras. O Corinthians poderia ir atrás do atacante.