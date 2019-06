Mais leve, Tite divulga Brasil titular nas quartas e 'esquece' gramado ruim da Arena

Técnico da Seleção Brasileira espera que duelo com o Paraguai seja resolvido nos 90 minutos: "Nunca estarei tranquilo com pênaltis"

Prestes a enfrentar o pelas quartas de final da , Tite deu uma entrevista coletiva de forma "mais leve" do que nas anteriores. O comandante da até se deu ao luxo de confirmar a equipe titular que mandará a campo.

"Allan joga! Fernandinho jogaria nas condições naturais. Como não está, não joga", afirmou Tite sobre a única dúvida que ainda restava quanto aos 11 que irão iniciar o confronto com os paraguaios.

Tite, que antes havia se manifestado sobre o estado do gramado da Arena , falou com a imprensa ao lado do meia Arthur e preferiu não entrar em polêmica com o assunto. "Na segunda e na terça, falei tudo o que queria falar pra ela (Francine), passamos diretamente. Faço minhas as palavras do Arthur: é ir pro jogo", disse.

O Paraguai eliminou o duas vezes nos pênaltis nas edições de 2011 e 2015 da Copa América. E o técnico da Seleção espera que o jogo seja decidido dentro dos 90 minutos. "Nunca vou estar tranquilo em cobrança de pênaltis. Continuo achando uma injustiça, ela personaliza sucesso ou fracasso, na vida e no futebol não é".

A Seleção chega com alta moral após golear o por 5 a 0, mas Tite revelou que pontuou os erros encontrados enquanto o jogo ainda estava empatado. "Conversei com o grupo dois dias depois. A gente sabe os riscos que correu contra o Peru, eu mostrei a eles. Por exemplo: no 0 a 0, teve uma falta lateral perigosa, e se o Marquinhos e o Thiago não param Farfán, era uma bola de gol. Se o Alisson não para a infiltração deles, voltariam para o jogo. Elogio tem que saber absorver, é preciso reconhecer a evolução, mas também os perigos que se corre", analisou.

"Tem que saber que é uma variável do jogo. venceu o no final do jogo. São 95 minutos, precisa estar pronto para todos, é inevitável", disse.

"É um jogo decisivo, a margem de acerto tem que ser alta. Características mentais muito fortes, são jogos decisivos, nível de concentração e foco altíssimo. Preparar-se para situação de mudança no jogo, saber interpretar as coisas durante o jogo. Tem uma série de fatores importantes", completou.

Questionado sobre o estilo de jogo paraguaio - time que mais cometeu faltas na Copa América até o momento: 50 -, Tite ponderou que o Brasil precisa saber tirar proveito da característica rival.

"São faltas do jogo, temos que saber levar vantagem, temos uma arbitragem pra julgar isso. Queremos que ela estabeleça critérios iguais, nossa parte é no campo. Temos que tirar a vantagem, mas a falta é um elemento do jogo", finalizou.