Mais goleador no Flamengo, Bruno Henrique se aproxima dos 100 gols na carreira

Gol contra o Bahia, no último domingo, foi o de número 98 na carreira do camisa 27, que viu sua contagem pessoal dobrar desde a chegada ao Rio

Acostumado a ser decisivo e fazer a diferença em jogos de peso, Bruno Henrique foi mais uma vez determinante para o Flamengo na vitória por 4 a 3 sobre o Bahia , no último domingo (21), no Maracanã e ficou mais perto de uma marca pessoal histórica: aos 29 anos, ele se aproxima dos 100 gols marcados na carreira em jogos oficiais.

Neste final de semana, o camisa 27 fez linda jogada individual e, de fora da área, anotou um golaço logo no começo da partida, o número 98 em sua carreira. A estatística é bem expressiva, levando em conta, que em menos de duas temporadas com a camisa do , ele dobrou o número de vezes que balançou as redes.

Ao todo já foram 53 gols de Bruno Henrique com a camisa rubro-negra contra 45 somando os demais clubes que defendeu. No Itumbiara, o atacante fez 9 gols; no Uberlândia foram 8, assim como no . Com a camisa do , BH fez 20 gols entre 2017 e 2018.

Equipes Gols marcados Itumbiara 9 gols Uberlândia 8 gols Goiás 8 gols Santos 20 gols Flamengo 53 gols

Mais do que ter sua melhor versão goleadora no Flamengo, Bruno Henrique também serve os companheiros muito bem. Se contra o ele abriu o placar, foi em jogada sua que Isla anotou o segundo gol da partida.

A arrancada em velocidade tem sido uma válvula de escape para Rogério Ceni. O treinador não esconde que sente falta de jogadores rápidos pelas pontas, assim como jogava com o e, durante a coletiva de imprensa após a partida, ele exaltou essa característica em Bruno Henrique.

"Ele é acima da média, tem sido responsável por toda a nossa velocidade no contra-ataque. Nós jogamos com meias por fora ou sempre iniciamos com meias que dão ritmo mas ele é o jogador da velocidade. E hoje nós sobrevivemos no facão dele, na velocidade dele".

Com a camisa do Flamengo, Bruno Henrique soma 24 assistências: foram 16 passes para gols em 2019 contra oito na atual temporada. No ano passado, o atacante balançou as redes em 35 oportunidades, neste ano, já soma 18 gols.

Recentemente, Bruno Henrique ultrapassou a marca dos 100 jogos com a camisa do Flamengo e não escondeu que é o clube com o qual criou a maior identificação.

"O Flamengo é sem dúvidas o clube com o qual criei minha maior identificação. Por tudo o que vivemos aqui, por tudo o que conquistamos e construímos juntos desde a minha chegada em janeiro de 2019. São quase dois anos muito intensos e dos quais muito me orgulho. O Flamengo mudou a minha vida e eu sinto que também contribuí para este momento tão marcante na história do clube".

No Flamengo, Bruno Henrique também ganhou o apelido de "Rei dos Clássicos", pois tem por costume marcar contra os rivais cariocas. Foram 13 gols marcados em 20 confrontos contra , e , somados.

Bruno poderá dar um próximo passo no compromisso seguinte do após o feriado de Natal: o adversário será o Fortaleza, ex-clube de Rogério Ceni, no sábado (26), fora de casa.