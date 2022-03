Mais foco e menos brincadeiras, Rodinei conquista Paulo Sousa e técnico elogia lateral à direção

Rodinei começou muito bem a temporada no Flamengo. Desde a chegada do técnico Paulo Sousa, o lateral, que vem fazendo a função de ala pela direita, ganhou mais espaço e passou de terceira para a primeira opção no setor. O bom desempenho tem feito até a diretoria avaliar uma possível renovação de contrato.

Rodinei iniciou 2022 disposto a ter mais foco e crescer dentro do Flamengo. Segundo soube a GOAL, o lateral confessou a pessoas próximas que este seria um ano de afirmação para ele no Flamengo.

Com disciplina, ele tem se mostrado mais focado nos trabalhos do dia a dia e vem cuidando de forma mais rigída da alimentação. Além disso, conhecido pelo bom humor e por ser um dos mais brincalhões do grupo, Rodinei diminuiu bastante o ritmo das brincadeiras.

Dentro de campo, tem deixado Paulo Sousa muito satisfeito. Entre os jogadores na posição, ele possui os maiores valores de distância total percorrida e de distância em alta intensidade. Internamente, os números de Rodinei são vistos como expressivos e a recuperação pós-jogo constuma ser rápida.

Mais artigos abaixo

Paulo Sousa deixa claro que todos terão oportunidades, como vem mostrando nos jogos. Ele ressalta, no entanto, que os atletas precisam entender os conceitos do jogo, o que Rodinei vem conseguindo fazer muito bem com o novo técnico. Assimilando as ideias e desempenhando em campo aquilo que o português vem pedindo.

A satisfação de Paulo Sousa com a dedidação e o desempenho de Rodinei neste momento é tanta, que Paulo Sousa fez questão de elogiar o jogador à diretoria recentemente.

Ao todo, Rodinei disputou seis jogos neste início de temporada, sendo titular no clássico contra o Fluminense e na decisão da Supercopa, diante do Atlético-MG, os dois jogos mais importantes da temporada atá aqui.