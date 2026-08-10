"Um livro desses nunca se fecha", disse o goleiro de longa data do clube da Bundesliga Eintracht Frankfurt em entrevista à Frankfurter Rundschau. Até aqui, Trapp soma nove jogos pela seleção, e a última vez que o jogador de 36 anos esteve no gol da seleção da DFB foi em novembro de 2023.

Ainda assim, ele "continua acompanhando", disse Trapp, que desde o verão do ano passado está sob contrato com o clube da primeira divisão francesa Paris FC, ao falar sobre a seleção nacional. "Quero render aqui no clube", enfatizou, ao anunciar que pretende dar sequência à última temporada.

Trapp esteve, entre outros, nos respectivos elencos da seleção para as Copas do Mundo de 2018 e 2022, mas acabou não entrando em campo. Aos 36 anos, ele se sente "fisicamente e mentalmente incrivelmente em forma. Mais em forma do que há alguns anos", explicou Trapp. Em Paris, o goleiro, que chegou originalmente como número dois, rapidamente se firmou como titular na última temporada.

Trapp elogia Klopp: "Todos sabem que tipo de pessoa ele é"

Trapp acredita muito no novo técnico da seleção, Jürgen Klopp. O goleiro, que jogou pelo Eintracht Frankfurt de 2012 a 2015 e de 2018 a 2025 e conquistou a Liga Europa com o clube há quatro anos, afirmou: "Todos nós sabemos que tipo de treinador ele é". Klopp consegue "levar as pessoas junto", explicou Trapp: "Ele desperta muita energia e foi bem-sucedido em todos os lugares."