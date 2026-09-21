Mais dores de cabeça para Anthony Correia: FC Utrecht perde amistoso por 4 a 0

O FC Utrecht disputou na tarde de segunda-feira um amistoso contra o Almere City no Sportpark Zoudenbalch. A equipe de Anthony Correia foi atropelada: 0 a 4.

A informação inicial é do Algemeen Dagblad, que também sabe quais nomes estiveram em campo pelo FC Utrecht na tarde de segunda-feira.

O time de Utrecht começou com o novo reforço Sergio Padt no gol. A defesa com cinco homens era formada, da esquerda para a direita, por Viggo Plantinga, Jakov Medic, Guus Offerhaus, Neville Ogidi Nwankwo e Nordin Amrabat.

No meio-campo, o FC Utrecht atuou com Ferdinand Pohl e Yoann Cathline. Na frente, Correia escalou Angel Alarcon, Adrian Blake e Sem van Duijn.

Segundo o AD, o FC Utrecht foi para o intervalo perdendo por 0 a 1. No segundo tempo, Correia colocou mais jogadores do Jong FC Utrecht, e o placar aumentou para 0 a 4.

O jornalista Marco Gerling esteve presente na partida e afirmou que Padt, Nwankwo e Offerhaus fizeram um bom jogo.

O FC Utrecht começou de forma dramática a temporada da Eredivisie da VriendenLoterij. O clube ocupa atualmente a 15ª colocação e tem 4 pontos em 7 partidas. No domingo, os comandados de Correia foram goleados por 5 a 0 em De Kuip.