Mais do que uma simples derrota: Al Ittihad perde mais um jogador após o pesadelo contra o Shabab Al Ahli

O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, sofreu um novo choque após a derrota surpreendente diante do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.
O Al-Ittihad perdeu para o seu convidado Shabab Al-Ahli pelo placar de 2 a 1, na partida disputada na última terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jeddah, pela segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.
O jornal saudita "Arriyadiyah" informou que, durante a partida, Ahmed Al-Julaidan, lateral-direito do Al-Ittihad, sofreu uma lesão na articulação do pé direito.
O jornal explicou que os exames comprovaram que Al-Julaidan sofreu uma entorse na articulação do pé, o que o obrigará a realizar um programa de reabilitação nos próximos dias, antes de retornar aos treinos coletivos.
Não está claro se o lateral-direito saudita terá condições de participar da próxima partida contra o Al-Ettifaq, na próxima terça-feira, no estádio do adversário, pela décima rodada da Liga Roshn.
Vale lembrar que a derrota para o Shabab Al-Ahli foi a segunda consecutiva do Al-Ittihad, depois da queda diante do anfitrião Al-Hilal pelo placar de 3 a 2, no último sábado, pela oitava rodada da Liga Roshn Saudita.
No cenário continental, esse tropeço passou a ser o segundo consecutivo do Al-Ittihad no torneio asiático, após o empate em 1 a 1 com o Al-Shamal, do Catar, na primeira rodada da fase de liga.
O Al-Ittihad estacionou em apenas um ponto, ocupando a décima segunda colocação na classificação do grupo do Oeste do torneio asiático, o que ameaça sua classificação às oitavas de final.