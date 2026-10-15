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Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Ahmed Mansy
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Mais do que uma simples derrota: Al Ittihad perde mais um jogador após o pesadelo contra o Shabab Al Ahli

Al-Ettifaq x Al-Ittihad
Al-Ettifaq
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Os golpes se acumulam para os "Tigres"

O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, sofreu um novo choque após a derrota surpreendente diante do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al-Ittihad perdeu para o seu convidado Shabab Al-Ahli pelo placar de 2 a 1, na partida disputada na última terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jeddah, pela segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.

O jornal saudita "Arriyadiyah" informou que, durante a partida, Ahmed Al-Julaidan, lateral-direito do Al-Ittihad, sofreu uma lesão na articulação do pé direito.

O jornal explicou que os exames comprovaram que Al-Julaidan sofreu uma entorse na articulação do pé, o que o obrigará a realizar um programa de reabilitação nos próximos dias, antes de retornar aos treinos coletivos.

Não está claro se o lateral-direito saudita terá condições de participar da próxima partida contra o Al-Ettifaq, na próxima terça-feira, no estádio do adversário, pela décima rodada da Liga Roshn.

Vale lembrar que a derrota para o Shabab Al-Ahli foi a segunda consecutiva do Al-Ittihad, depois da queda diante do anfitrião Al-Hilal pelo placar de 3 a 2, no último sábado, pela oitava rodada da Liga Roshn Saudita.

No cenário continental, esse tropeço passou a ser o segundo consecutivo do Al-Ittihad no torneio asiático, após o empate em 1 a 1 com o Al-Shamal, do Catar, na primeira rodada da fase de liga.

O Al-Ittihad estacionou em apenas um ponto, ocupando a décima segunda colocação na classificação do grupo do Oeste do torneio asiático, o que ameaça sua classificação às oitavas de final.

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